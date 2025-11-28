Tabla de posiciones Conmebol Liga de Naciones Femenina EN VIVO: sigue los resultados durante la fecha 3

La Conmebol Liga de Naciones Femenina 2025-2026 es un nuevo torneo en el fútbol femenino sudamericano. Por primera vez, las selecciones tendrán un torneo clasificatorio oficial rumbo al Mundial Femenino, que se disputará el 2027 en Brasil.

El certamen reemplaza al tradicional proceso de clasificación mediante la Copa América y funcionará como un torneo todos contra todos, al estilo de las Eliminatorias masculinas.

Participan nueve selecciones: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Brasil no compite, ya que tiene cupo asegurado por ser anfitrión del Mundial 2027.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Programación y horarios de la fecha 3 de la Liga de Naciones Femenina 2025-26

Viernes 28 de noviembre

4:00 p.m. | Perú 3-1 Chile – Estadio Inca Garcilaso de la Vega (Cusco)

4:00 p.m. | Bolivia 1-1 Colombia – Estadio Hernando Siles (La Paz)

6:00 p.m. | Ecuador vs. Venezuela – Estadio Olímpico Atahualpa (Quito)

6:00 p.m. | Paraguay vs. Uruguay – Estadio La Huerta (Asunción)

Tabla de posiciones de Liga de Naciones Femenina Conmebol 2026 EN VIVO



EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 COLOMBIA 3 2 1 0 7 3 +4 7 2 VENEZUELA 3 1 2 0 2 1 +1 5 3 CHILE 3 1 1 1 6 3 +3 4 4 ECUADOR 3 1 1 1 5 2 +3 4 5 ARGENTINA 2 1 1 0 5 3 +2 4 6 PERÚ 2 1 0 1 4 5 -1 3 7 URUGUAY 2 0 2 0 2 2 0 2 8 PARAGUAY 3 0 1 2 2 5 -3 1 9 BOLIVIA 3 0 1 2 1 10 -9 1

¡LLEGÓ EL TERCERO DE PERÚ!



Raquel Bilcape, de contragolpe, anotó el 3-1 ante Chile en el Clásico del Pacífico.#LigaDeNacionesFemeninaEnDSPORTS pic.twitter.com/jENWLouEXo — DSPORTS (@DSports) November 28, 2025

¿Cuál es el formato de clasificación de la Conmebol Liga de Naciones Femenina 2025-26?

Cada selección disputará ocho partidos: cuatro como local y cuatro como visitante, descansando una fecha por jornada, ya que el número de participantes es impar.

Los dos primeros equipos de la tabla al finalizar la competición irán directamente al Mundial. En tanto, los puestos tres y cuatro jugarán el repechaje internacional, que entregará tres plazas adicionales a la Copa del Mundo.

La Selección Peruana busca a través de este nuevo torneo conseguir participar por primera vez en su historia en el Mundial Femenino de la FIFA.