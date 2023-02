Sergio Ramos firmó dos años en el PSG. | Fuente: EFE | Fotógrafo: YOAN VALAT

Sergio Ramos, desde hace temporada y media, se desempeña en el PSG. Sin embargo, ello podría cambiar en el mediano plazo por el interés del Al Nassr de Cristiano Ronaldo.

Y es que el Al Nassr, según remarca el diario Marca, continúa con la intención de fichar a Sergio Ramos. Es más, su deseo es juntarlo con Cristiano Ronaldo y sigue más que de cerca su situación en el PSG, con el que tiene contrato hasta mediados del año 2023.

Dan cuenta que Ramos está cómodo en PSG, pero saben que su continuidad dependerá de lo que ocurra con la eliminatoria de los octavos de final de la Champions League frente al Bayern Munich. En la ida, jugada en Parque de los Príncipes, los parisinos cayeron 1-0.

Sergio Ramos, el deseo del Al Nassr

Sergio Ramos ha ganado la liga francesa en 2022. | Fuente: AFP | Fotógrafo: FRANCK FIFE

No todo queda allí, porque se añade que el cuadro árabe tiene en mente a un jugador que actualmente es más que figura en Real Madrid: el volante Luka Modric.

"De momento, el croata ha dejado claro que su objetivo es jugar en el Madrid una temporada más, pero en el caso del central todavía no hay respuesta", mencionan.

Por otra parte, Sergio Ramos confirmó su retiro de la Selección Española de Fútbol, luego de una conversación con el actual director técnico Luis de la Fuente.

"He recibido la llamada del actual seleccionador que me ha comunicado que no cuenta y que no va a contar conmigo, independientemente del nivel que pueda mostrar o de cómo continúe mi carrera deportiva", sostuvo.

Ramos, con la cabeza puesta fuera de España

Así, el también ex Sevilla dijo que "ha llegado la hora, la hora de decir adiós a la Selección, nuestra querida y emocionante Roja".

Con su seleccionado, el popular 'Camero' se llevó los títulos de la Eurocopa 2008, 2012 y la Copa del Mundo Sudáfrica 2010.

