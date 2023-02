Sergio Ramos anunció su retiro de la Selección de España | Fuente: Twitter: @MrAncelotti

El anuncio de Sergio Ramos de retirarse definitivamente de la Selección de España sacudió el fútbol ibérico. El excapitán de ‘La Roja’ dio a entender que el entrenador Luis De la Fuente no contará más con él. Sobre esto reflexionó Carlo Ancelotti, quien tuvo como jugador al defensa en el Real Madrid, y resaltó que el tema de la edad no es decisivo para el rendimiento.

"El tema de la edad es como el de la juventud. Si un futbolista cumple, no hay que mirar el pasaporte. Si un jugador tiene 16 años y cumple... pues tendrá que jugar. Hay que evaluar lo que pasa en el campo cada día. Mirar si un jugador de 17 o 38 puede cumplir. Esto es nuestro trabajo y la edad, en lo bueno y en lo malo, no tiene que ser algo para tomar una decisión", indicó Carlo Ancelotti en rueda de prensa.

El italiano puso como ejemplos a Paolo Maldini y Gianluigi Buffon, quienes llegaron a extender por muchos años sus carreras en clubes y la selección ‘azzurri’.

"A veces me dicen que no uso a la cantera. Alguien se olvida que puse un portero con 17, que era Buffon. Quería evaluar su trabajo. Él era muy bueno con 17, mejor que otros mayores. Pues lo mismo con 40, cuando todavía puedes ganar la Champions; como Maldini con 39, que entrenaba sólo una vez a la semana. Pero jugaba porque era mejor que otros. Y es que, si eres mejor que otros, debes jugar", aseguró ‘Carletto’.

Sergio Ramos y Ancelotti ganaron la Champions League 2014 con Real Madrid | Fuente: AFP

Sergio Ramos dijo adiós a la selección de España

Sergio Ramos, de 36 años, a través de redes sociales, dio a conocer que no jugará más por la Selección de España, después que el técnico Luis De la Fuente le indicó que no lo tendría en cuenta, a pesar del rendimiento que pueda tener con el PSG.

“Porque ser joven o menos joven no es una virtud o un defecto, es solo una característica temporal que no necesariamente está relacionada con el rendimiento o la capacidad. Miro con admiración y envidia a Modric, a Messi, a Pepe…”, fue parte del mensaje que envió el zaguero, quien no fue convocado para el Mundial Qatar 2022.

Derbi madrileño en LaLiga

Real Madrid enfrentará a Atlético de Madrid el sábado en el Santiago Bernabéu por LaLiga Santander. Tras su gran presetación en Champions League frente al Liverpool, la 'Casa Blanca' buscará acortar la diferencia de 8 puntos que le lleva el líder Barcelona.

"El equipo está bien, salimos del partido de la Champions con buenas sensaciones y en buena dinámica. El partido ante el Atlético será especial como siempre y contra un equipo en buen momento también y que viene a pelear e intentar ganar. Tenemos que hacer un parido bonito como el Copa del Rey", señaló Carlo Ancelotti.





