Serie A: Bologna perdía 3-1 de visita, recibió charla desde el hospital en el que su DT lucha contra la leucemia y ganó 4-3

Se hizo la prueba a las 3:00 pm. y seis horas después recibió los resultados. Leucemia, eso decía el papel. Leucemia en fase aguda y agresiva. "Pero que se puede afrontar", dijo cuando lo comunicó a la prensa. Sinisa Mihajlovic, entrenador del Bologna, de la Serie A de Italia, hizo una conferencia para comunicar, entre lágrimas y aplausos de los presentes, que afrontaría la enfermedad sin deja su cargo. "No son lágrimas de miedo. Respeto mi enfermedad, pero sé que ganaré. El martes iré al hostpital. Mientras más rápido comience, más rápido termino", dijo el sábado 13 de julio. El técnico prometió, además, que el 25 de agosto, el día del debut en la nueva temporada de la Serie A, estaría en la banca. Y cumplió: ese domingo, ante Hellas Verona, dirigió en la cancha.

Con una gorra y un parche en el cuello, Sinisa Mihajlovic estuvo presente en la cancha, en un partido que su equipo logró empatar tras ir 1-0 en contra. la siguiente fecha, el viernes 30, en el triunfo por 1-0 ante Spal, también llegó con el plantel. Sin embargo, el último domingo, ante Brescia, no apareció: la segunda parte de su tratamiento le prohibió dejar la camilla del hospital.





Entretiempo en el Stadio Mario Rigamonti. Bologna pierde 3-1 de visita. Alfredo Donnarumma con un doblete y Andrea Cistana con el tercero han logrado sacar ventaja. Mattía Bani marcó el descuento. Uno que, a esas altura, sirve de poco o nada. Pero el entrenador, quien está a casi 200 kilómetros de distancia, sabe que el marcador se puede revertir. Y sabe, además, que sus chicos lo necesitan.

Con su celular de cómplice, el serbio de 50 años llamó para alentarlos. La motivación funcionó: Bologna salió al 'verde' con sed de revancha y ganó 4-3. Rodrigo Palacio marcó el 3-2 (56') y el empate llegó con un autogol de Stefano Sabelli (60'). Pero la remontada llegaría a 10 minutos del final, gracias a Riccardo Orsolini.

"Nos dijo que teníamos que despertar, que nos olvidemos de lo que había pasado. Aseguró que ese no era el equipo que él conocía, que esos no eran los jugadores que siempre entrenaba. El llamado nos motivó y nos dio un plus. Así dimos vuelta el resultado en el segundo tiempo. Sacamos un gran compromiso adelante", dijo el argentino Nehuén Paz a TyC Sports.





Brescia vs Bologna LA RIMONTA 👊 IL FILM 🎞 #WeAreOne Publicado por Bologna Fc 1909 en Lunes, 16 de septiembre de 2019

Luego del emotivo triunfo, el equipo llegó al hospital Sant'Orsola, donde se encontraba el 'profe'. Al no poder recibir visitas, los chicos decidieron hacerle barra y agradecerle desde abajo. El entrenador no tardó en asomarse por la ventana y dirigirse a ellos.

"No me lo esperaba, eh. ¿Cómo están? ¿Todo bien? El miércoles hablamos eh, no hicimos un buen partido. Pero bravo, bravo", les dijo el serbio en un momento que, sin duda, fue el más emotivo de la fecha.

Ieri sera dopo la vittoria di Brescia siamo andati a fare un saluto al Mister ❤️💙#WeAreOne pic.twitter.com/nyHEsDh9X1 — Bologna Fc 1909 (@BfcOfficialPage) 16 de septiembre de 2019

Aunque recién van tres fechas en la Serie A, Bologna sueña con hacer una gran temporada. Va por buen camino: suma siete puntos y ocupa el segundo puesto de la tabla, a dos puntos de Internazionale.