En el Estadio Olímpico juegan la Lazio y AS Roma. | Fuente: AFP

El Olímpico de Roma podría convertirse en el Estadio Paolo Rossi, en honor al célebre futbolista campeón del Mundial 1982, si así lo decide el Gobierno italiano. Este último deberá estudiar esa posibilidad después de que la Cámara de Diputados aprobase una orden del día en ese sentido.



La iniciativa, firmada por el diputado Pierantonio Zanettin, de la conservadora Forza Italia, que lidera Silvio Berlusconi, obtuvo 387 votos a favor, 5 en contra y dos abstenciones para llamar Paolo Rossi al hoy Estadio Olímpico de Roma, informaron medios locales.



"Estoy conmovida, es una noticia que me hace feliz", dijo Federica Cappelletti, viuda de Rossi, el delantero símbolo de la Copa del Mundo conquistada por la selección "azzurra" en España'82, que falleció en diciembre de 2020 por una enfermedad incurable.

Posible cambio de nombre en el Estadio Olímpico de Roma

El Estadio Olímpico de Roma fue inaugurado en mayo de 1953. | Fuente: EFE

Capelletti mostró su esperanza en que "realmente que comience un camino que finalmente lleve a que se titule con el nombre de Paolo del estadio de Roma" y se dijo "especialmente complacida" de que "también la política se esté moviendo, después de que lo haya hecho el mundo del deporte y el fútbol en particular".



Considerado uno de los más carismáticos jugadores de la historia de la selección italiana, "Pablito", como era apodado, destacaba en el campo, pese a no contar con un físico potente o con gran técnica, por su inteligencia y su capacidad de posicionarse en la manera correcta en el área y sorprender al defensa.



Paolo Rossi se convirtió en un símbolo inolvidable del fútbol italiano en 1982, gracias a los seis goles anotados a partir de los cuartos de final del Mundial español, con un triplete a Brasil, un doblete a Polonia y un gol en la final ganada 3-1 a Alemania Oeste.



Su muerte, a los 64 años, conmocionó al mundo del fútbol y a la sociedad italiana, que sentía una gran admiración por un hombre humilde, simpático y genuino, que tras retirarse abrió una carrera como comentarista televisivo en varias cadenas italianas.



"Paolo es un héroe nacional, que fue capaz de unir a toda la nación hace 40 años y lo sigue haciendo ahora que ya no está, con tantos aficionados y apasionados con lo recuerdan con afecto. En el fútbol, italiano y mundial, Paolo ha dado mucho, por lo que es un reconocimiento merecido", añadió su viuda. (EFE)

