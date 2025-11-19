Sorteo del repechaje UEFA para el Mundial 2026: ¿a qué hora empieza y dónde ver el evento desde Suiza?

Solo les queda una opción. Este jueves 20 de noviembre se llevará a cabo en Zúrich (Suiza) el sorteo del repechaje UEFA para el Mundial 2026. En esta edición, 16 selecciones (12 de las eliminatorias y cuatro de la Nations League) se disputarán los últimos cuatro grupos otorgados para dicha confederación.

De acuerdo con el formato de competición, las selecciones serán divididas en cuatro series de cuatro equipos cada uno, quienes jugarán semifinales y final. Y el ganador de cada serie clasificará a la Copa del Mundo.

Entre las selecciones más importantes que jugarán la repesca UEFA están Dinamarca, Turquía, Suecia e Italia, que jugará su tercer repechaje consecutivo. Como se recuerda, en los dos últimos perdió, por lo que no jugó los mundiales de Rusia y Qatar.

LA FIESTA DEL FÚTBOL Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias ¡TODA LA INFO AQUÍ!

¿Cuándo será el sorteo del repechaje UEFA al Mundial 2026?



El sorteo del repechaje UEFA para el Mundial 2026 se llevará a cabo este 20 de noviembre en Zúrich, Suiza.

¿A qué hora será el sorteo del repechaje UEFA al Mundial 2026 en vivo?



En Perú , el sorteo del repechaje UEFA al Mundial 2026 comienza a las 7:00 a.m.

, el sorteo del repechaje UEFA al Mundial 2026 comienza a las 7:00 a.m. En España, el sorteo del repechaje UEFA al Mundial 2026 comienza a la 1:00 p.m.

En Inglaterra, el sorteo del repechaje UEFA al Mundial 2026 comienza a las 12:00 p.m.

En Colombia, el sorteo del repechaje UEFA al Mundial 2026 comienza a las 7:00 a.m.

En Ecuador, el sorteo del repechaje UEFA al Mundial 2026 comienza a las 7:00 a.m.

En Bolivia, el sorteo del repechaje UEFA al Mundial 2026 comienza a las 8:00 a.m.

En Venezuela, el sorteo del repechaje UEFA al Mundial 2026 comienza a las 8:00 a.m.

En Brasil, el sorteo del repechaje UEFA al Mundial 2026 comienza a las 9:00 a.m.

En Argentina, el sorteo del repechaje UEFA al Mundial 2026 comienza a las 9:00 a.m.

En Chile, el sorteo del repechaje UEFA al Mundial 2026 comienza a las 9:00 a.m.

En Paraguay, el sorteo del repechaje UEFA al Mundial 2026 comienza a las 9:00 a.m.

En Uruguay, el sorteo del repechaje UEFA al Mundial 2026 comienza a las 9:00 a.m.

En México, el sorteo del repechaje UEFA al Mundial 2026 comienza a las 6:00 a.m.

En Estados Unidos (Washington), el sorteo del repechaje UEFA al Mundial 2026 comienza a las 7:00 a.m.

¿Cuáles son los clasificados al sorteo del repechaje UEFA al Mundial 2026?

Los clasificados al repechaje UEFA para el Mundial 2026 son los siguientes:

Eslovaquia

Kosovo

Dinamarca

Ucrania

Turquía

Irlanda

Polonia

Bosnia

Italia

Gales

Albania

República Checa

Macedonia

Rumania

Suecia

Irlanda de Norte

¿Cuál es formato del repechaje UEFA al Mundial 2026 en vivo?

Los 16 equipos clasificados al repechaje UEFA para el Mundial serán divididos en cuatro llaves de cuatro equipos cada uno. En cada llave se jugarán semifinales y finales, y los ganadores de cada serie clasificará a la Copa del Mundo.

¿Dónde ver el sorteo del repechaje UEFA al Mundial 2026 en vivo?



El sorteo del repechaje UEFA al Mundial 2026 se podrá ver EN VIVO por TV a través de DSports. Vía streaming, el evento será transmitido por DGO. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis