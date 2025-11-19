Sorteo del repechaje internacional para el Mundial 2026 EN VIVO: ¿a qué hora empieza y dónde ver el evento desde Zúrich?

A poco de conocer a sus rivales. Este jueves 20 de noviembre se llevará a cabo en Zúrich, Suiza, el sorteo del repechaje intercontinental al Mundial 2026.

Seis selecciones de cinco confederaciones se verán las caras en una especie de mini-torneo que se disputará en el mes de marzo de 2026. Este contará con semifinales y dos finales, y los ganadores de cada una irá la Copa del Mundo.

Las selecciones que jugarán el repechaje internacional son Bolivia, RD Congo, Irak, Jamaica, Nueva Caledonia y Surinam. De acuerdo al último ranking FIFA, los seleccionados africanos y asiáticos, mientras que los otros jugarán la final.

Conoce todos los detalles del repechaje intercontinental a continuación:

¿Cuándo será el sorteo del repechaje al Mundial 2026 y en dónde?



El sorteo del repechaje al Mundial 2026 se llevará a cabo este 20 de noviembre en Zúrich, Suiza.

¿A qué hora será el sorteo del repechaje al Mundial 2026 en vivo?



En Perú , el sorteo del repechaje al Mundial 2026 comienza a las 7:00 a.m.

En Ecuador, el sorteo del repechaje al Mundial 2026 comienza a las 7:00 a.m.

🌍⚽️ Aún quedan lugares y estos son los equipos que sueñan con estar en la #CopaMundialFIFA.

¿Cuáles son los clasificados del sorteo del repechaje al Mundial 2026?



Los equipos clasificados al repechaje internacional para el Mundial 2026 son los siguientes:

Conmebol : Bolivia

: Bolivia Concacaf : Jamaica y Surinam

: Jamaica y Surinam CAF : República Democrática del Congo

: República Democrática del Congo AFC : Irak

: Irak OFC: Nueva Caledonia

¿Dónde ver el sorteo del repechaje al Mundial 2026 en vivo?



El sorteo del repechaje al Mundial 2026 se podrá ver EN VIVO por TV a través de DSports. Vía streaming, el evento será transmitido por DGO. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

¿Cuál es el formato del repechaje al Mundial 2026?

FIFA implementó un nuevo formato para el repechaje intercontinental rumbo al Mundial 2026. En esta participarán seis equipos de cinco confederaciones, los cuales disputarán semifinales y final para determinar a los dos clasificados a la Copa del Mundo.

Los equipos que jugarán las semifinales y los clasificados directamente a la final serán determinados según el ránking FIFA. Es decir, los mejores clasificados irán a la final y los peores jugarán a las semifinales.

De acuerdo con la última actualización del ranking, los equipos que arrancarán su participación en el repechaje internacional son Jamaica (70), Bolivia (76), Surinam (123) y Nueva Caledonia (149). Y los cuadro que esperarán rival son RDC (56) e Irak (58).



