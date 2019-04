Mariano Soso dio un paso al costado tras la derrota de Emelec frente a Guayaquil City | Fuente: Emelec

El técnico argentino Mariano Soso aseguró este domingo que su continuidad en el Emelec no es beneficiosa y que el de hoy ha sido presumiblemente su último partido al frente del equipo de Guayaquil, en el litoral de Ecuador.



"Mi continuidad no es beneficiosa", dijo Soso en una rueda de prensa tras la derrota ante el Guayaquil City, que dejó al club con 13 puntos, nueve menos que el líder, Independiente del Valle, que suma 22.



"Tengo el propósito de que haya sido mi último partido", añadió el entrenador que llegó al equipo en mayo pasado en sustitución del uruguayo Alfredo Arias, dejando sin opción de continuidad a los directivos.



Bajo la dirección técnica del campeón con el Sporting Cristal de Perú en el año 2016, Emelec ganó la segunda etapa del campeonato ecuatoriano de 2018.



Soso argumentó que su salida será "favorable para Emelec", al no encontrar la ruta que tuvo en la segunda etapa del año pasado.





La crisis futbolística de Emelec arrancó en diciembre pasado en las finales del torneo donde con un discreto nivel empató por 1-1 de local ante Liga de Quito y por 1-0 en Quito, escapándose la opción del título ecuatoriano que quedó en manos del cuadro quiteño.



A solicitud de Soso, los directivos del club contrataron para este año a ocho refuerzos, que sin embargo no han justificado el pedido del entrenador ni la inversión de los directivos.



Emelec ganó cuatro partidos, empató uno y perdió cuatro; marcó siete goles y recibió seis, que lo ubican en el décimo puesto de la tabla de posiciones entre 16 equipos.



La mayoría de los refuerzos del Emelec fueron para la parte ofensiva del equipo, pero en el torneo local en nueve fechas marcaron siete goles, y en la Copa Libertadores dos en cuatro partidos.



En la Copa continental empató tres partidos y perdió uno, por lo que solo un milagro futbolístico permitiría al equipo clasificar a octavos de final, pues visitará al argentino Huracán y cerrará en Brasil contra Cruzeiro, que ganó por 1-0 en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil.



Si se confirma la eliminación de Emelec en la Libertadores, impondría el récord de eliminación del torneo en la fase de Grupos, con doce eliminaciones, una más que Alianza Lima, de Perú, que junto a Emelec tienen once hasta el momento

(Con información de EFE)