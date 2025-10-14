Vuelve después de 16 años: Sudáfrica venció 3-0 a Ruanda y clasificó al Mundial 2026

Sudáfrica derrotó 3-0 a Ruanda y logró su clasificación al Mundial 2026.

La Selección de Sudáfrica se convirtió en la vigésima tercera clasificada al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá tras vencer 3-0 a Ruanda en la última fecha de la fase de grupos de las Eliminatorias Africanas.

Los ‘Bafana Bafana’ terminaron primeros en el grupo C de las clasificatorias con 18 unidades, superando a selecciones con Nigeria (17) y Benín (17)

Así, Sudáfrica se convierte en la séptima selección de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) en clasificar a la Copa del Mundo, tras Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana y Cabo Verde.

Todos los clasificados al Mundial 2026

La Confederación Suramericana de Fútbol (Conmebol) ya definió a los clasificados a la Copa del Mundo, con Argentina a la cabeza, seguido por Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay y Colombia.

Nueva Zelanda obtuvo la única plaza directa de la Federación Oceánica (OFC), mientras que Nueva Caledonia participará en la repesca internacional con el sueño de participar por primera vez en un Mundial.

Asia concede ocho plazas directas, de las que ya están adjudicadas seis (Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania y Australia).

Europa (UEFA) está en plena fase de clasificación y, por el momento, es la única confederación que no tiene ningún equipo asegurado.

La Confederación Norte, Centroamérica y Caribe (Concacaf) también se encuentra en plenas eliminatorias, pero, a diferencia de Europa, tiene a los tres anfitriones ya clasificados de oficio, Canadá, Estados Unidos y México.



