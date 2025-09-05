Con nuevos equipos de Sudamérica: ¿qué selecciones ya están clasificadas al Mundial 2026?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Mundial 2026 será el primero que se jugará con 48 selecciones y, en la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), ya hay nuevos clasificados.

El último jueves, Colombia aseguró su pase al Mundial 2026 con su victoria sobre Bolivia, mientras que la Selección de Uruguay alcanzó el objetivo, tras golear a Perú en la ciudad de Montevideo. En tanto, a Paraguay le bastó su empate de local contra Ecuador, para regresar a una cita mundialista después de 16 años.

Estas tres selecciones se suman a Argentina, a Brasil y a Ecuador, como los representantes directos de parte de Sudamérica para la Copa del Mundo. Bolivia y Venezuela pelearán por el repechaje, mientras que Chile y Perú están fuera de carrera.

Clasificados hasta el momento al Mundial 2026

Conmebol (Sudamérica): Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay y Brasil

Concacaf (Norte y Centroamérica): Estados Unidos, México y Canadá (los tres clasifican directo por ser anfitriones)

UEFA (Europa): aún no hay clasificados

AFC (Asia): Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania y Australia

OFC (Oceanía): Nueva Zelanda

CAF (África): aún no hay clasificados

Hasta el momento, no hay elencos que tengan su boleto en lo que tiene que ver con el continente europeo (UEFA). Ya está en la etapa de grupos y los primeros dirán presente en Norteamérica en el próximo año.

Además, el mismo panorama se presenta en África, donde se juega la fase de grupos y los primeros de las respectivas zonas tendrá su entrada lista para la cita mundialista.

Hay sorteo para el Mundial 2026

Por otra parte, se fijó para este 5 de diciembre (2:00 p.m. horario peruano) -en la ciudad de Las Vegas- el sorteo de lo que será el Mundial 2026.

En el Mundial 2026, las sedes seleccionadas fueron Vancouver, Toronto, New Jersey, Los Ángeles, Dallas, Kansas City, Houston, Atlanta, Boston, Filadelfia, Miami, Seattle, San Francisco, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

El certamen está agendado del 11 de junio al 19 de julio y la gran final será en el MetLife Stadium, en donde hace poco se jugó la gran final del Mundial de Clubes.