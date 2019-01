Gabriel Heinze actualmente dirige al Vélez Sarsfield de Luis Abram. | Fuente: Olé

Una de las cosas que más se cuestiona del formato de Sudamericano Sub 20 es que las fechas en la fase de grupos se desarrolla cada dos días. Si bien no se ha escuchado ninguna queja por parte de ningún seleccionador al respecto, quien sí puso el grito en el cielo fue Gabriel Heinze, actual entrenador de Vélez Sarsfield.

Gabriel Heinze, que tiene a dos futbolistas de su equipo en la Selección Argentina Sub 20 que viene participando en esta competición, indicó que le parece inadmisible tener que jugar cada dos días y criticó a los organizadores, a quienes calificó como personas que nunca en su vida han pisado una cancha.

"Cuando te pones la camiseta de la selección la fuerza para jugar cada 48 horas nace sola, pero no se puede jugar cada tan poco tiempo. Una vez más, nosotros los que estamos de este lado no decidimos absolutamente nada. Las reglas las pone gente que está en una oficina y que nunca estuvo en un campo de juego. Si me piden una opinión, me reuniría con todos los entrenadores y no juego el campeonato. Los técnicos y futbolistas no elegimos nada", dijo Gabriel Heinze.

Recordemos que la Selección Argentina cerrará su participación en la fase de grupos del Sudamericano Sub 20 2019 ante Perú este sábado 26 de enero. De conseguir un triunfo o un empate, sellará su pase al hexagonal final.