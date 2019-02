Ecuador y Colombia serán dos de los representantes sudamericanos en el Mundial Sub 20. | Fuente: Composición RPP

Muchas personas estaban a la espera del final del partido entre Brasil y Argentina del Sudamericano Sub 20 y no precisamente para irse del estadio. Las selecciones de Ecuador y Colombia, dos de los equipos participantes en el hexagonal final de este certamen, estuvieron hasta el último momento en el Estadio Teniente de Rancagua pensando en los objetivos que podían lograr en esta etapa.

Por un lado, la Selección de Colombia estaba a la expectativa de poder ser uno de los clasificados de manera oficial al Mundial Sub 20 que se desarrollará en Polonia, cosa que no había podido lograr tras el empate sin goles que tuvo en la última fecha contra Uruguay. Para lograr esa meta necesitaba que Brasil no gane por 3 goles o más y, como la 'Canarinha' solo venció al elenco albiceleste por un tanto, hubo una gran alegría por parte de los 'cafeteros' en las gradas.

Se desató la locura en las tribunas: luego de la victoria de Brasil contra Argentina, la Selección de Colombia explotó de alegría por conseguir la clasificación al Mundial de Polonia. pic.twitter.com/V6SjEtca6e — Balón Dividido (@BD_ESPN) 11 de febrero de 2019

Por otra parte, después de golear 3-0 a Venezuela en su último partido del torneo, la Selección de Ecuador tenía la chance de consagrarse campeón del Sudamericano Sub 20 en caso Argentina no sumara en su compromiso frente a Brasil. Como los dirigidos por Fernando Batista terminaron cayendo por la mínima diferencia, el conjunto tricolor terminó llevándose el trofeo pero no sin antes tener una efusiva celebración en las gradas del recinto de Rancagua.