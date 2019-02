Uruguay vs. Colombia por el Sudamericano Sub 20 | Fuente: EFE

Colombia y Uruguay darán inicio este domingo a la última jornada de la liguilla final del Sudamericano Sub 20, en un partido decisivo para la ilusión de los cafeteros de ganar un billete al Mundial de Polonia y para el sueño de Uruguay de reeditar el título ganado hace dos años en Ecuador.



Colombia, a quien todos daban por eliminada, renació con una victoria de 2-0 sobre Venezuela en la jornada anterior, mientras Uruguay, hasta entonces con tranco ganador, cayó frente a Argentina por 2-1 y vio complicarse sus posibilidades.



Colombia, con sus 4 puntos, para ir al Mundial, debe ganar sí o sí a Uruguay, o en caso de empatar, necesita que Venezuela y Brasil no ganen, y en el casi de perder, podría clasificarse si Venezuela pierde y Brasil no gana.



Uruguay, que contará de nuevo con su capitán Bruno Méndez, que no estuvo frente a Argentina por suspensión, mantiene la esperanza en mantener el título, objetivo que alcanzarán si gana a Colombia y Argentina cae este domingo frente a Brasil y que Ecuador gane de forma estrecha a Venezuela.



Por ahora, los dirigidos de Fabián Coito tienen un 99 % asegurada su clasificación al Mundial y también a los Juegos Panamericanos de Lima 2019, que en total tiene tres plazas disponibles para los mejores de este Sudamericano, además de los cuatro boletos a Polonia. (EFE)

Uruguay vs. Colombia. alineaciones probables



Colombia: Kevin Mier; Carlos Cuesta, Andrés Reyes, Carlos Romaña, Hayen Palacios; Andrés Balanta, Jaime Alvarado, Iván Angulo, Yeiler Goez; Johan Carbonero y Luis Sandoval. DT. Arturo Reyes.



Uruguay: Renzo Rodríguez; Emiliano Ancheta, Bruno Méndez, Sebastián Cáceres, Maximiliano Araújo; Juan Manuel Sanabria, Nicolás Acevedo, Juan Boselli, Pablo García; Emiliano Gómez y Nicolás Schiappacasse. DT Fabián Coito.



Estadio; El Teniente, de la ciudad chilena de Rancagua