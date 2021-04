Jürgen Klopp DT de Liverpool. | Fuente: AFP

Liverpool forma parte de los 12 clubes fundadores de la Superliga Europea. Sin embargo, el entrenador de los 'reds', Jürgen Klopp, dio a conocer que recién se enteró el domingo de la creación del nuevo evento y que no fue consultado al respecto.

"Escuché hablar por primera vez ayer (domingo). Teníamos algunas informaciones, pero no muchas más, sinceramente, de lo que se podía leer en los diarios", explicó Jürgen Klopp a Sky Sports previo al encuentro ante Leeds por la fecha 32 de la Premier League.

"La gente no está contenta y puedo entenderlo, pero no tengo mucho más que decir, porque no fuimos consultados durante el proceso, ni los jugadores ni yo", añadió.

El técnico alemán, que en el pasado se había expresado en contra de la creación de la Superliga, aseguró que no ha cambiado de opinión. "Mi sueño siempre ha sido entrenar a un equipo, por lo que por supuesto no tengo ningún problema con la Liga de Campeones", indicó.





"Amo el aspecto competitivo del fútbol, amo la idea que el West Ham (actualmente 4º clasificado de la Premier League y virtualmente clasificado para la Champions) pueda jugar la Liga de Campeones la próxima temporada. No quiero que se clasifiquen para ser honestos, porque nosotros también queremos estar, pero quiero que tengan una oportunidad", continuó.



Klopp, no obstante, se abstuvo de criticar abiertamente que su club forme parte de los fundadores de la Superliga. "No tengo todas las informaciones, no sé por qué los 12 equipos lo han hecho. Cierto que algunas cosas van a cambiar el futuro del fútbol".

Como se sabe, UEFA presentó este lunes el nuevo formato de la Champions League, que pasa de 32 a 36 equipos participantes.





NUESTROS PODCASTS

Estados Unidos pausará la vacunación con la fórmula de Johnson & Johnson contra el Covid19 por recomendación de la FDA, luego de que se registren seis casos de trombosis entre las 6,8 millones de dosis aplicadas en el país. El organismo detalló que los casos detectados son de “un tipo raro y grave de coágulo sanguíneo en personas después de recibir la vacuna”, que hasta ahora son “extremadamente inusuales”.