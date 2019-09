Megan Rapinoe tras conseguir el premio a mejor jugadora de la temporada. | Fuente: AFP | Fotógrafo: MARCO BERTORELLO

No solo ganó el Mundial, consiguió el Balón de Oro y fue la máxima goleadora del torneo, junto a Alex Morgan, sino que, además, el nombre de Megan Rapinoe sonó fuera de las canchas por su lucha por los derechos de la mujer y del colectivo LGTBI. Incluso, llegó a enfrentarse con el presidente de Estados Unidos, su país natal, Donald Trump.

Este lunes, la norteamericana de 34 años sumó un nuevo reconocimiento a su carrera: el premio The Best a la mejor jugadora de la temporada, superando a su compatriota Alex Morgan y a la inglesa Lucy Bronze, quien fue elegida la mejor jugadora de la UEFA.

Pero, como era de esperarse, el galardón no fue la única noticia. Su discurso, esperado por sus revolucionarios antecedentes, no decepcionó. Megan Rapinoe agradeció a su familia y a su novia, habló sobre las mejoras en el fútbol femenino, se refirió al racismo y la homofobia en el deporte e hizo un pedido a todos los presentes.

Aquí su discurso completo:

"Estoy sin palabras, aunque no lo crean. Primero que nada, quiero agradecer a mi familia, mi hermana gemela que está aquí conmigo. A todos mis amigos y familia del Reign que están en casa en Redding, a mi novia (Sue Bird) que no pudo estar aquí. Gracias a todos por el apoyo que me han dado todos estos años, pero sobre todo este último año.





Megan Rapinoe junto a Rachael, su hermana gemela. | Fuente: Instagram Megan Rapinoe

A todos los entrenadores que he tenido durante mi vida, en especial los últimos años. Los últimos años, con Jill Ellis y todo su staff, nos han puesto en esta posición de conseguir todo lo que hemos logrado. A mis compañeras, que aguantan todas mis locuras todo el tiempo, pero me ayudan cuando lo necesito. Todas, tanto las de ahora como con las que he jugado en el pasado, gracias.

Como decía Gianni (Infantino), ha sido un año increíble para el fútbol femenino. Algunos apenas lo están viendo, no hay problema, llegaron un poco tarde a la fiesta, pero los perdonamos porque esto apenas comienza. Es algo increíble. La Federación Francesa dio un paso al frente y organizó un grandísimo Mundial. Haber sido parte de eso es algo indescriptible, la afición, el entusiasmo y la calidad de juego fue increíble.

Gianni lo dijo y me robó el foco al hablar de todos los problemas, tomó una página de mi libro, pero quería decir que entre las historias que más me han inspirado este año fue Raheem Sterling y (Kalidou) Koulibaly, hacen un gran trabajo en el campo, pero lo que han hecho al hablar del repugnante racismo que han enfrentado este año, pero lo más probable es que lo hayan sufrido toda su vida. La joven iraní que se prendió fuego porque no le permitieron ir a un partido. El único jugador de la MLS abiertamente gay (Collin Martin) y tantas jugadoras de la comunidad LGBTIQ que luchan cada día para no solo jugar el deporte que aman, sino todo pelear contra la homofobia. Esas historias me inspiran demasiado, pero también me ponen un poco triste y decepcionada.





Megan Rapinoe tras ganar el Mundial en Francia. | Fuente: AFP

Siento que si queremos tener un cambio verdadero, necesitamos que no solo Raheem Sterling y Koulibaly, sino que todos estuvieran igual de molestos con el racismo como ellos. Si todos estuvieran igual de molestos por la homofobia como los jugadores de la comunidad LGBTIQ, si todos estuvieran igual de molestos por la falta de pago igualitario o falta de apoyo al deporte femenino y no solo las mujeres, eso sería una inspiración máxima.

Eso es lo que le pido a todos: tenemos una gran oportunidad como futbolistas profesionales. Tenemos tanto éxito financiero y en otros sentidos, una plataforma enorme. Le pido a todos los que están aquí, que ayuden a través de su plataforma, apoyen al resto, compartan su éxito. Tenemos una oportunidad única que no tiene el resto de deportes y es usar este bello deporte para realmente cambiar al mundo. Es lo que le pido a todos, ojalá hagan algo al respecto con todo el poder que hay en esta habitación. Muchas gracias.Es y ha sido un honor. Tengan una buena noche", dijo Megan Rapinoe en la gala de The Best.