El arquero belga Thibaut Courtois no se quedó callado y disparó contra la UEFA y la FIFA | Fuente: AFP | Fotógrafo: FRANCK FIFE

Después del partido entre Bélgica e Italia por el tercer puesto de la Liga de Naciones, Thibaut Courtois, portero del Real Madrid y la selección belga, criticó fuertemente a la UEFA y FIFA el exceso de partidos al que someten a los jugadores y que no les interesa la integridad de los deportistas.

“Este partido por el tercer y cuarto puesto es solo un partido por el dinero y tenemos que ser honestos al respecto. Simplemente lo jugamos porque para la UEFA es dinero extra”, comentó el guardameta belga a Sky Sports.

Pero las críticas no quedan ahí. El guardameta siguió disparando: “Se creó un trofeo adicional, la Conference League. Siempre es lo mismo. Te puede molestar que otros equipos quieran una Superliga, pero los jugadores no les importan. Ellos solo se preocupan por sus bolsillos, por el dinero".





Courtois no está contento con la FIFA y la UEFA por el poco interés que muestran sobre la integridad física de los jugadores. | Fuente: @Sky Sports

Courtois, en contra del Mundial cada dos años

El arquero de la Selección de Bélgica sostiene que no se piense en la integridad física de los futbolistas. "Está mal que no se hable de los jugadores. Ahora escuchamos que se jugará un Mundial cada dos años. ¿Cuándo descansaremos? Nunca. Pero no somos robots. Nadie se preocupa por nosotros. Al final, los mejores jugadores se lesionarán. Tres semanas no son suficientes para que podamos jugar 12 meses al más alto nivel. Si nunca decimos nada, será siempre lo mismo", concluyó.





