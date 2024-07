Transmisión de un partido de Venezuela se hace viral tras insólito trazado de la línea del offside [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La transmisión de un partido de fútbol de la Primera División de Venezuela se ha vuelto viral luego de que se realizara un insólito trazado de la línea del offside.

Este curioso hecho se registró durante el partido entre Puerto Cabello y Portuguesa, disputado anoche en el Estadio La Bombonerita, por la segunda fecha del torneo venezolano.

Se disputaban los últimos minutos del partido, cuando el Puerto Cabello anotó un gol que fue invalidado por posición adelantada.

Durante la transmisión, se analizó la jugada, para lo cual se trazó una grosera línea oblicua que habilitaba al delantero. El caso fue tan insólito, que se viralizó a los pocos minutos en las redes sociales.



El VAR en Venezuela. ¿Habilitado? 😂 pic.twitter.com/wztmKU4ckt — Rodolfo Landeros (@RodolfoLanderos) July 23, 2024

¿Era análisis del VAR?

Los comentarios en redes sociales apuntaban inicialmente a que se trataba de un análisis del VAR que estaría validando un gol en evidente fuera de lugar.

Sin embargo, posteriormente, se confirmó que en el partido no hubo VAR, por lo que el insólito trazado fue responsabilidad de la transmisión de TV.

“Vengo a pincharles el globo. En este partido entre Puerto Cabello y Portuguesa no hubo VAR. (...) El trazado de líneas fue de la TV. Y no se rían, que más de uno por acá no irónicamente piensa que se trazan así”, indicó en su cuenta de X el periodista Lucas Beltramo.