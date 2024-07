Se hace viral video donde Maluma y sus amigos realizan cánticos polémicos en la final de la Copa América

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En la final de infarto de la Copa América 2024, que tuvo como rivales a Colombia y Argentina, la cámaras captaron a Maluma viviendo el partido con intensidad desde un exclusivo palco del Hard Rock Stadium de Miami. El colombiano estuvo acompañado de un grupo de amigos, entre ellos, sus colegas y compatriotas Feid y Karol G, quien cantó el himno nacional de su país en la apertura del evento.

En un momento del encuentro, un hincha de la Selección Argentina encendió la cámara de su celular para registrar los cánticos polémicos que venían del lugar donde el intérprete de Cuatro babys y compañía miraban atentamente el encuentro deportivo.

El video se hizo viral y no tardaron los comentarios de varios usuarios en redes sociales; la mayoría coincidió en señalar que se trata de un claro mensaje contra el 'Dibu' Martínez, arquero de la selección albiceleste.

"Lo odian al dibu", fue el mensaje que acompañó al video que el usuario Iván Rodríguez publicó en su cuenta de TikTok.

La Selección Argentina venció por la mínima diferencia a Colombia y se coronó bicampeón de América. Lautaro Martínez anotó el único gol del encuentro en el segundo tiempo de la prórroga, cuando parecía que el partido iba a decidirse por penales.

Se filtró el video de Maluma realizando polémico cántico en la Copa América. | Fuente: TikTik: @Magoivan07

Maluma y el tenso momento con hinchas argentinos

Tras la final de la Copa América 2024, Maluma se vio envuelto en una polémica que se hizo viral en redes sociales. Desde su palco, el intérprete fue captado lanzando gritos enérgicos hacia una tribuna llena de hinchas argentinos.

A raíz de este enfrentamiento, Maluma utilizó sus redes sociales para aclarar la polémica generada por el video viral que parecía mostrarlo encarando a los hinchas argentinos.

"Saludos mi gente. Quería pasar por mis redes sociales a saludarlos y hablar un poquito de lo que pasó en ese partido contra la Selección de Argentina", comenzó diciendo en un video que publicó en sus historias de Instagram.

Dirigiéndose a la hinchada albiceleste, Maluma continuó: "Al pueblo argentino les envío un abrazo muy grande. Felicidades igualmente por su Copa América. Vi por ahí algunos rumores de que yo estaba peleando con el pueblo argentino. No crean todo lo que ven en las redes sociales. Yo no estaba peleando con nadie. Yo me paré ahí para gritar a la gente de mi propio equipo, a gente de Colombia, que se parara de esa silla y que empezaran a vibrar como lo estábamos haciendo nosotros, porque el partido estaba muy tenso y muy difícil. Ustedes saben cómo se pone uno con la pasión del fútbol", se excusó.

Para concluir, Maluma reiteró su gratitud y orgullo por la selección colombiana, incluso aseguró que el equipo está listo para ir al próximo Mundial de fútbol.

