El escándalo sigue el Turquía: arrestan a 17 árbitros por amaño de partidos

Arrestan a 17 árbitros en Turquía por amaños de partidos
Arrestan a 17 árbitros en Turquía por amaños de partidos | Fuente: X | Fotógrafo: @TFF_Org
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

El arresto está relacionado con la investigación que empezó la Federación Turca de Fútbol (TFF) donde determinó que 371 árbitros habían participado en apuestas legales de fútbol.

En total, 19 personas, 17 de ellas árbitros de fútbol, han sido arrestadas este viernes en Turquía como sospechosos de haber participado en apuestas que pueden estar relacionadas con el amaño de partidos.

La Fiscalía explicó que, dado que los árbitros son servidores públicos, se está investigando el valor de las apuestas y se está comparando los ingresos oficiales de los árbitros con otras ganancias, así como sospechas de amaño de partidos que vulneran la legislación deportiva.

Fútbol turco en el ojo de la tormenta

La investigación empezó después de que la Federación Turca de Fútbol (TFF) informara de que 371 árbitros habían participado en apuestas legales de fútbol. De hecho, suspendió a 149 colegiados y asistentes por participar en apuestas.

La Federación inició una investigación a gran escala, informando que 371 de los 571 árbitros federados tenían cuentas de apuestas y que 152 estaban apostando activamente en las competiciones, lo que vulnera las normas de la Federación, pese a que, en principio, no se trata de apuestas ilegales.

Es más, medios deportivos publicaron que 45 delegados de partido de la Federación, el 20 % del total, presentó su dimisión por participar en apuestas deportivas.

La TFF ha prometido erradicar el fenómeno y ha matizado que no hay indicios de una organización específica de apuestas que influya en los resultados. La Federación también aseguró que hay futbolistas involucrados en apuestas y que se va a investigar a 3 700 jugadores.

