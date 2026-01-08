Sorteo Liga1 2026: ¿a qué hora es y dónde ver EN VIVO la transmisión del fixture del torneo peruano?

Sorteo de la Liga1 Te Apuesto 2026 EN VIVO: este viernes 9 de enero se conforma el fixture de la Primera División 2026, en una ceremonia que se realizará en el Museo de Arte Mali, en Lima. El evento comenzará a las 7:00 p.m. (hora peruana) y la transmisión podrá seguirse por L1MAX. Todos los detalles los encontrarás en la página web RPP.pe.
El punto de inicio para una nueva temporada en la máxima categoría del fútbol peruano. Los equipos de la Liga1 Te Apuesto 2026 conocerán el calendario y el orden de los rivales que seguirán a lo largo del año, en un campeonato que volverá a dividirse entre el Apertura, el Clausura y los Play-Offs.
Universitario es el actual campeón y en el evento también se llevará a cabo la gala de premiación de la Liga1, donde se reconocerá a los más destacados del 2025 en las diversas competiciones del fútbol nacional.
Sorteo de Liga1 2026: ¿qué equipos participarán y qué formato tendrá?
- Universitario de Deportes
- Cusco FC
- Sporting Cristal
- Alianza Lima
- Alianza Atlético
- FBC Melgar
- Deportivo Garcilaso
- Cienciano
- Los Chankas CYC
- Asociación Deportiva Tarma
- Sport Huancayo
- Atlético Grau
- Comerciantes Unidos
- Sport Boys
- Juan Pablo II College
- Universidad Tecnológica Cajamarca
- FC Cajamarca
- CD Moquegua
La Liga1 Te Apuesto 2026 se dividirá en tres etapas: Apertura, Clausura y Play-Offs.
El Apertura y el Clausura se jugarán con el sistema de todos contra todos en una sola rueda, a lo largo de 19 fechas para cada torneo.
Los ganadores del Apertura y el Clausura clasificarán los Play-Offs siempre y cuando terminen entre los primeros ocho de la Tabla Acumulada. En el caso que un mismo equipo sea el ganador del Apertura y del Clausura, será proclamado campeón de la Liga1 2026.
Los equipos que ocupen los dos últimos puestos en la Tabla Acumulada descenderán de categoría y jugarán la Liga2 en 2027.
¿Cuándo y dónde se realizará el sorteo de la Liga 1 2026 EN VIVO?
El sorteo del fixture de la Liga1 Te Apuesto 2026 se realizará el viernes 9 de diciembre. La ceremonia se llevará a cabo en el Museo de Arte de Lima - Mali (Cercado de Lima).
¿A qué hora inicia el sorteo de la Liga1 2026 EN VIVO?
- En Perú, el sorteo del fixture de la Liga1 2026 comienza a las 7:00 p.m.
- En Colombia, el sorteo del fixture de la Liga1 2026 comienza a las 7:00 p.m.
- En Ecuador, el sorteo del fixture de la Liga1 2026 comienza a las 7:00 p.m.
- En Bolivia, el sorteo del fixture de la Liga1 2026 comienza a las 8:00 p.m.
- En Venezuela, el sorteo del fixture de la Liga1 2026 comienza a las 8:00 p.m.
- En Argentina, el sorteo del fixture de la Liga1 2026 comienza a las 9:00 p.m.
- En Chile, el sorteo del fixture de la Liga1 2026 comienza a las 9:00 p.m.
- En Brasil, el sorteo del fixture de la Liga1 2026 comienza a las 9:00 p.m.
- En Uruguay, el sorteo del fixture de la Liga1 2026 comienza a las 9:00 p.m.
- En Paraguay, el sorteo del fixture de la Liga1 2026 comienza a las 9:00 p.m.
- En México, el sorteo del fixture de la Liga1 2026 comienza a las 6:00 p.m.
- En Estados Unidos (Miami), el sorteo del fixture de la Liga1 2026 comienza a las 7:00 p.m.
¿Dónde ver el sorteo de la Liga1 2026 EN VIVO por TV?
El sorteo del fixture de la Liga1 Te Apuesto 2026 será transmitido en el Perú por TV a través de la señal de L1MAX y vía streaming va por L1 Play. Todas los detalles del eventos los encontrarás en la página web de RPP.pe.