El jugador pasó por un mal momento en su vida. | Fuente: Twitter

El argentino Ricardo Centurión aseguró que consideró terminar con su vida tras las muertes de su novia y abuela. En entrevista con TyC Sports, el volante de Vélez Sarsfield relató que incluso llegó a pensar que lo que le estaba ocurriendo no era más que un mal sueño.

"Después de la muerte de mi novia y de mi abuela llegué a pensar en terminar con mi vida", aseguró Centurión. "Tuve dos golpes muy rápido. Si no me levantaba rápido creo que yo terminaba con mi vida y no fue así. Sentía que no era el momento para mí. Todavía siento que estoy viviendo un sueño. Mi realidad es esta, tengo que levantarme y seguir", añadió el volante. Su abuela falleció a inicios de marzo y su novia, Melody Pisani también pereció días después debido a un paro cardíaco.

Asimismo, el argentino relató cómo vive durante la pandemia llevando la carga de dos pérdidas cercanas. "Cuando falleció mi abuela, Vélez jugaba contra Unión en Santa Fe. Yo agarré la camioneta y me fui con mi novia estando mal. Ella me dijo que me iba a hacer bien y que me iba a distraer. Cargamos el mate, nos fuimos, estuvimos con el plantel y eso me hizo bien. Ahora si quiero ir a la casa de un compañero y no tengo permiso es como ser un delincuente. Por la pandemia tenés que estar en tu casa y tratar de moverte lo menos posible, pero yo ya no lo aguanto más, quiero moverme, quiero entrenarme", afirmó Centurión.

'Ricky' se encuentra cedido en Vélez Sarsfield, donde comparte vestuario con el peruano Luis Abram. El volante tendrá que volver a Racing el 30 de junio, cuando termina el contrato, pero aseguró que le gustaría seguir con 'El Fortín'. "Si se termina lo de Vélez es una lástima. He disfrutado mucho acá, el grupo es maravilloso, la pasamos muy bien", concluyó.