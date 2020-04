Ricardo Centurión. | Fuente: AFP

El pasado domingo no fue un día cualquiera para Ricardo Centurión, que recibió la peor noticia de su vida tras el fallecimiento de su novia Melody Pasini, quien sufrió un infarto mientras manejaba su auto en las calles de Argentina.

El mismo día, el delantero de Vélez Sarsfield publicó una foto junto a Melody con el mensaje de “Te voy amar siempre, mi amor”. Otras frases fueron "Me voy a morir de tristeza" y "Por qué no me llevaste a mí".

Ahora el argentino de 27 años reapareció en las redes sociales. Centurión publicó una historia en Instagram en un selfie donde aparece él junto Pasini. Ambos estaban con polo blanco y lucían felices de la vida.



Centurión recibió el pésame y mensajes de apoyo del fútbol argentino, entre ellos el de Vélez Sarsfield y Boca Juniors, club donde militó. Además, lo saludaron sus amigos Gustavo Bou, Darío Benedetto y el defensa peruano y compañero en Vélez, Luis Abram.

Centurión cometió varios actos de indisciplina a lo largo de su carrera. Ha militado en Racing Club, Genoa (Italia), Sao Paulo (Brasil), Boca Juniors, Atlético San Luis (México) y desde esta temporada en el equipo de Liniers.