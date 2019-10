EN DIRECTO | Con Renato Tapia Feyenoord vs. Young Boys: transmisión EN VIVO minuto a minuto por Europa League | Fuente: Feyenoord - Young Boys (Twitter)

Feyenoord vs. Young Boys EN VIVO | Hoy, jueves 24 de octubre desde las 11:55 a.m. (hora peruana) el equipo holandés visita al equipo suizo. No te pierdaas este encuentro por la jornada 3 de la Europa League. Ambas escuadras dejarán todo en la cancha con tal de conseguir la victoria. Sigue la transmisión minuto a minuto en la web de RPP Noticias.

Feyenoord vs. Young Boys MINUTO A MINUTO

Fecha y hora del Feyenoord vs. Young Boys

Miércoles 24 de octubre

Lugar

Stade de Suisse.