No se midió. Francia vs. Alemania se enfrentaron este martes 15 de junio en un partidazo por la Eurocopa 2021 y tanto Antonio Rüdiger como Paul Pogba fueron protagonistas, aunque no necesariamente por una acción de peligro.

Resulta que Antonio Rüdiger, defensor de Alemania, mordió a Paul Pogba en la espalda a poco del final del primer tiempo frente a Francia. Casi en los descuentos, el teutón tuvo esta más que criticable acción ante su rival de turno.

Pese a que en la transmisión se vio esta evidente agresión de parte de Rüdiger a Pogba, el árbitro del partido entre la Selección de Francia y su par alemán, Carlos Del Cerro Grande, no fue avisado por sus asistentes en el VAR para revisar las imágenes.

Mats Hummels fue el encargado de abrir el marcador en este cotejo. A los 20', metió la pelota en su propio arco al querer despejarla.

Para este partidazo en el Allianz Arena, Francia formó con Hugo Lloris; Lucas Hernández, Presnel Kimpembe, Raphael Varane, Benjamín Pavard; Adrien Rabiot, N'Golo Kanté, Paul Pogba; Antoine Griezmann, Karim Benzema y Kylian Mbappé.

Por su parte, el elenco de Joachim Löw tuvo a Manuel Neuer; Mathias Ginter, Mats Hummels, Antonio Rudiger; Joshua Kimmich, Toni Kroos, Illkay Gündogan; Robin Gosens; Jai Havertz, Serge Gnabry y Thomas Müller.

