Thiago Almada celebra su gol frente a Panamá. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Juan Ignacio RONCORONI

Argentina sufrió ante Panamá. Este jueves, ambos elencos se vieron las caras en Buenos Aires en partido amistoso internacional FIFA 2023.

En la Selección de Argentina tuvieron a figuras como Lionel Messi, Ángel Di María y Julian Álvarez titulares ante Panamá. Sin embargo, la albiceleste tuvo que esperar hasta el segundo tiempo para abrir el marcador en el Estadio Monumental de River Plate: Thiago Almada aprovechó y marcó e parcial 1-0 de su conjunto.

A los 78', Messi cobró un tiro libre y la pelota dio en el palo del arco panameño. Leandro Paredes intentó patear, pero no le dio al balón. Es así que apareció Almada, quien en el área 'canalera' definió de zurda.

Este fue el gol de Thiago Almada para Argentina. | Fuente: TV Pública

No todo quedó allí porque los locales alcanzaron el segundo tanto en el 89', obra de Lionel Messi, el The Best de FIFA.

Con un certero tiro libre de zurda, el delantero del PSG puso la pelota a un lado imposible del portero 'canalero'. Con su gente, la albiceleste alcanzó una más que sufrida victoria y le sacó lustre al título de campeón del Mundial de Qatar.

Para este partido, Argentina tuvo una oncena titular conformada por Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Ángel Di María, Julián Álvarez y Lionel Messi.

En tanto, la visita salió con José Guerra; Richard Peralta, Jiovany Ramos, Iván Anderson; Kevin Galván, Edgardo Fariña, Irving Gudiño, José Murillo; Ronaldo Córdoba, Cristian Quintero, Alfredo Stephens.

Luego del encuentro, los argentinos pondrán su mira en Curazao, su próximo rival amistoso. El encuentro será en Santiago del Estero.

