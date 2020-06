Barcelona vs. Celta de Vigo | Fuente: EFE | Fotógrafo: Lavandeira jr

Las últimas tres visitas de Barcelona al Estadio Municipal de Balaídos no han resultado como lo esperaban, ya que no ha podido ganar. Dos empates y una derrota, un escenario complicado que no podía ser la excepción en su duelo contra Celta de Vigo por la jornada 32 de LaLiga Santander.

Así, Fedor Smolov puso el empate a uno en Balaídos. Lo hizo tras una buena asistencia de Okay Yokuslu y la pasividad defensiva azulgrana.

Luego de encontrar la ventaja dirante el inicio del juego, el Barza salió con las piernas pesadas en la segunda mitad. El Celta aprovechó su fragilidad defensiva y emparejó las cosas entre Okay Yokuslu y Fedor Smolov.

Salió a la presión Samuel Umtiti, pero no lo hizo así un Gerard Piqué que se quedó atrás. Ello permitió a Okay recibir un pase en carrera y plantarse en el área en un 2x1 con Smolov y Piqué.

Esperó el centrocampista turco hasta última hora para definir a su compañero. Smolov, solo, sin portero y sin defensa, únicamente tuvo que empujar la pelota a la portería de Marc-André Ter Stegen.

Barcelona no puede dejar pasar oportunidades para soñar con el título de LaLiga Santander, por lo que necesita superar el obstáculo que últimamente le ha representado la cancha del Celta.