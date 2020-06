Fabinho anotó el tercer gol de Liverpool ante Crystal Palace | Fuente: Twitter: @LFC

Liverpool no ha perdido en la temporada de la Premier League jugando como local y entre todos los partidos de la competencia, solo no pudo resultar triunfador en dos ocasiones. Todos estos apuntes que decretaban el favoritismo de los reds ante el Cyrstal Palace por la jornada 31 del torneo.

Ya habían conseguido adelantarse en el marcador con dos muy buenas anotaciones. El primero de tiro libre por intermedio de Trent Alexander-Arnold y el segundo llegó por obra de ‘Mo’ Salah, tras pase de Fabinho. Pero el brasileño no queía quedarse solo con una asistencia.

En el minuto 55, el Liverpool llegó a la goleada con otra obra de arte. Si ya había encandilado el tanto de Trent, el zapatazo de Fabinho no se quedó atrás. Algo más de 30 metros le separaban del arco del Crystal Palace, pese a ello, no lo dudó. Se perfiló hacia su derecha y no reparó en potencia de su remate.

El esférico viajó con tanta velocidad que el guardameta rival parecía que se lanzó mucho después. El balón ingresó al arco para completar el gran partido de Fabinho, que sumó un magnífico gol a la asistencia que antes había servido para Salah.