El delantero del Liverpool anotó un golazo. | Fuente: AFP

El egipcio Mohamed Salah marcó un golazo en el encuentro entre Liverpool y Watford. El partido por la fecha 17 de la Premier League se juega en el estadio Anfield, casa de los 'Reds'.

Al minuto 38, Liverpool inició un contraataque hacia el campo de los visitantes. Sadio Mané notó que su compañero podía llegar al área chica y le dio un pase largo. Salah aprovechó la asistencia, se acomodó y pateó hacia la esquina derecha de la valla, anotando un golazo para abrir el marcador.

Pese a que Watford tuvo más oportunidades de anotar un gol, 'The Hornets' no lograron concretar un tanto. Ismaila Sarr tuvo la más clara para poner el empate al minuto 42, pero el delantero no pudo conectar y el balón solo rozó su pierna.

Liverpool vence 1-0 a Watford por la jornada 17 de la Premier League. Los 'Reds' siguen sumando de a tres en el torneo inglés, el cual lideran, y acumulan un total de 49 unidades. Por su parte, 'The Hornets' siguen al final de la tabla con tan solo 9 puntos.