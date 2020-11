Real Madrid vs. Villarreal | Fuente: LaLiga

Con un Karim Benzema sentido y pensando que llegue de la mejor forma posible ante el Inter por la Champions League, Zinedine Zidane tenía decidido decantarse por Luka Jovic como titular en LaLiga aprovechando su momento goleador con Serbia. El positivo por COVID-19 del delantero cambió todo y obligó al técnico en pensar en la tercera alternativa: Mariano Díaz.

El canterano del Real Madrid no ha tenido muchas oportunidades en el equipo, solo unos minutos como recambio. Menos en el once inicial, al cual volvió este sábado en el choque contra Villarreal dadas las bajas en el plantel. Mariano no arrancaba desde la temporada pasada y la apuesta de Zidane dio efecto más pronto de lo esperado: un gol suyo antes de los dos minutos de juego.

Los visitantes cargaron por el sector derecho con Dani Carvajal y cuando se dudaba por un posible fuera de juego, el ataque continuó con un centro del lateral al área, donde Mariano conectó un cabezazo para inaugurar el marcador ante el 'Submarino Amarillo'.





ALINEACIONES:

Real Madrid: Thibaut Courtois; Daniel Carvajal, Raphael Varane, Nacho Fernández, Ferland Mendy; Toni Kroos, Luka Modric, Martin Odegaard; Lucas Vázquez, Eden Hazard, Mariano Díaz.

Villarreal: Sergio Asenjo, Mario Gaspar, Raúl Albiol, Pau Torres, Alfonso Pedraza; Vicente Iborra, Manu Trigueros, Dani Parejo; Moi Gómez, Gerard Moreno; Carlos Bacca.