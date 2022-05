Heung-min Son anotó golazo para el 1-0 de Tottenham ante Liverpool | Fuente: AFP | Fotógrafo: PAUL ELLIS

Liverpool y Tottenham protagonizaron este sábado en Anfield Road el partidazo de la fecha 36 de la Premier League 2022, donde ambos elencos luchan por sus distintos objetivos y, además, el Real Madrid observa expectante el desempeño de los 'reds' de cara a la Champions.

No faltó dinámica, mucha pizarra, ataque constante y grandes jugadas, no obstante, tras la primera etapa no hubo goles. Pero los 'Spurs' con Antonio Conte van al frente y a los 56' abrieron la cuenta por intermedio de Heung-min Son.

El surcoreano es el goleador de Tottenham en esta Premier League y coronó una fantástica acción colectiva. El balón pasó por el arquero Lloris y llegó hasta los atacantes. Tras la conexión de Harry Kanne con Sessegnon, el lateral envió el pase al centro del área y ahí apareció Heung-min Son para colocar el 1-0.

Golazo de los 'Spurs', que buscan quedarse con una plaza para la próxima Champions y complica el objetivo del Liverpool de ganar la Premier League. Además, un guiño al Real Madrid para la próxima definición en París por la 'Orejona'.

Liverpool vs. Tottenham: así arrancaron en la Premier League

Liverpool: Alisson Becker; Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Andrew Robertson; Jordan Henderson, Fabinho, Thiago Alcántara; Mohamed Salah, Sadio Mané, Luis Díaz.

Tottenham: Hugo Lloris; Cristian Romero, Eric Dier, Ben Davies; Emerson Royal, Rodrigo Bentancur, Pierre-Elmile Hojbjerg, Ryan Sessegnon; Dejan Kulusevski, Harry Kane, Heung-min Son.





