Sergio Ramos juega en Real Madrid desde mediados del año 2005. | Fuente: @sergioramos

Sergio Ramos se entrena de manera individual para volver cuánto antes con Real Madrid. Y es que, por ejemplo, el experimentado defensa central español se perderá el partido de este miércoles en Bérgamo frente al Atalanta por la ida de octavos de final de la Champions League.

En Real Madrid confían en que Sergio Ramos acorte los tiempos de su recuperación debido a una lesión en el menisco interno de su rodilla izquierda (fue operado). Este martes, el diario Sport sostiene que en la interna merengue esperan que el jugador llegue para la vuelta y con minutos en el campo de juego.

El segundo partido entre Real Madrid y Atalanta se llevará a cabo el 16 de marzo en el Alfredo Di Stéfano y los blancos ven a Ramos en el cotejo frente al Elche, tres días previos al segundo encuentro eliminatorio frente a los dirigidos por Gian Piero Gasperini.





Ramos busca una nueva Champions en el Real Madrid

Ramos ha ganado cuatro Champions League en Real Madrid. | Fuente: Agencia

Para el cotejo de este miércoles, la 'Casa Blanca' no solo tiene la sensible bajo del popular 'Camero'. Karim Benzema y Dani Carvajal son otros de los jugadores que Zinedine Zidane no tiene disponible.

Otro tema a resolver, ahora de parte de la dirigencia merengue, es tratar de convencer al internacional con la Selección de España para que renueve contrato (termina a final de temporada).

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, según la prensa española, le ofreció dos años más de contrato sin aumento de sueldo, debido a la pandemia por el COVID-19. De momento, Sergio Ramos no ha aceptado y ya escucha ofertas, una de ellas del PSG.

NUESTROS PODCAST

Estudios en Sudáfrica probaron que la vacuna contra la Covid-19 de Novavax no es eficaz contra la variante del virus descubierto en dicho país. ¿Todas las vacunas desarrolladas han presentado los mismos resultados?