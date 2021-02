Atalanta se medirá al Real Madrid por octavos de final de la Champions League | Fuente: Atalanta

Sergio Ramos, Karim Benzema, Eden Hazard, Dani Carvajal, Éder Militão, Marcelo, Álvaro Odriozola, Fede Valverde y Rodrygo Goes. Prácticamente una alineación, pero se trata de las nueve bajas con las que llega el Real Madrid para el duelo de este miércoles frente al Atalanta en Bérgamo por la ida de octavos de final de la Champions League.

No han escapado los merengues de las lesiones, aunque llevan cuatro partidos consecutivos ganados en LaLiga, lo que deja todavía más impredecible el choque con los italianos. No obstante, el goleador colombiano Luis Fernando Muriel aseguró que no deben confiarse de esa situación.

"Creo que no cambia nada el hecho de que el Real Madrid venga en un no tan buen momento en liga, aunque los últimos partidos los ha ganado. Por historia, cuando el Real Madrid no llega en un buen momento en liga, en la Champions ha hecho buenos partidos, incluso ha llegado a ganarlas. No podemos confiarnos ante un rival que es de los mejores del mundo", dijo el ‘9’ de Atalanta.

El cuadro de Bérgamo acumula cinco cotejos seguidos sin derrotas, lo que les permitió trepar al quinto lugar de la Serie A. En su mejor momento de la temporada, apuntan a un golpe frente al máximo ganador de la Champions League.

"Hemos visto los últimos partidos. No estar pendiente de la actualidad del rival es un grave error. El Real Madrid siempre será el Real Madrid, a pesar de las bajas o algún que otro resultado no tan bueno. Nosotros estamos en un buen momento, será un partido muy difícil. Vamos a tratar de competir al máximo, dándolo todo", puntualizó.

Luis Fernando Muriel lleva dos temporadas en Atalanta | Fuente: Instagram





