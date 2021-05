Luis Suárez | Fuente: AFP | Fotógrafo: GABRIEL BOUYS

Este sábado Atlético de Madrid venció por 2-1 a Valladolid y se consagró campeón de LaLiga con goles de Ángel Correa y Luis Suárez. Tras el encuentro, el delantero uruguayo dio declaraciones a la prensa bastante emocionado.

"Ha sido un año difícil por todo lo que pasó, cómo me menospreciaron y el Atlético de Madrid me abró las puertas porque uno quiere demostrar estar vigente y siempre estaré agradecido a este grandísimo club", indicó entre lágrimas el 'Pistolero', goleador del club en esta temporada.

"Hay mucha gente que ha sufrido conmigo, mi mujer, mis hijos, en mi día a día, llevo muchos años en el fútbol y es el año en que más han sufrido por todo. Por ellos era mi entrega cada partido", agregó el ex FC Barcelona.



En tanto a su desempeño, consideró: "El trabajo mío es ayudar haciendo goles o con lo que sea. En otros equipos a veces la contundencia es necesaria y fue una demostración de que el Atlético tuvo un grandísimo año a pesar de todo, fuimos el mejor equipo, el más regular y somos justos campeones".

Sobre la temporada atípica, agregó: "Es una liga especial por todo lo que a uno le tocó sufrir. Pero mis estadísticas son cinco de siete ligas y ahí está Luis Suárez. Creo que el Atlético estaba preparado para sufrir y sufriendo fuimos campeones".

Por último reveló que recibió los buenos deseos de Lionel Messi previo al encuentro: "Leo estará contento porque somos amigos y eso es lo primordial. Me deseó toda la suerte y me dijo que me lo merecía".