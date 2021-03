Mohamed Salah tras el partido. | Fuente: beIN SPORTS

Con dos tantos del jugador del Liverpool, Mohamed Salah, Egipto goleó 4-0 frente a Comoras por la Copa Africana de Naciones. Con esta victoria, el equipo egipcio ganó el Grupo G del certamen africano.

Fuera de las convocatorias de Egipto en las últimas ventanas internacionales, Mohamed Salah, después de no marcar ante Kenia en su regreso a la selección, volvió a celebrar goles frente a Comoras después de exactamente 639 días sin hacerlo con "Los Faraones".



Su última víctima fue Uganda, que no pudo evitar que Salah hiciera uno de los dos tantos de su equipo (0-2) en el último partido de la fase de grupos de la Copa de África que disputó el 30 de junio de 2019. Después, en octavos de final frente a Sudáfrica, el delantero del Liverpool no marcó y hasta la serie de partidos internacionales de marzo de 2021 no volvió a jugar con su selección.

El hecho anécdotico fue el momento incómodo que vivió Salah tras el pitazo final. El delantero de 28 años fue rodeado por varios niños y jóvenes que emocionados no guardaron el distanciamiento social en medio de la COVID-19. Después de varios segundos, los agentes de seguridad ayudaron al futbolista a salir de la cancha.

Mohamed Salah tras el partido ante Comoras. | Fuente: beIN SPORTS

A los Juegos Olímpicos

La estrella del Liverpool Mohamed Salah quiere participar en el torneo de fútbol de los Juegos Olímpicos de Tokio con Egipto, entre julio y agosto de este año, afirmó el seleccionador Shawky Gharib.

"Hago saber públicamente que me gustaría tenerlo durante la campaña olímpica y que él no lo ha rechazado, lo que quiere decir que quiere también jugar con nosotros", dijo Gharib a la AFP.

"La participación de Salah en los Juegos es apoyada por el Estado, representado por el ministerio de Deportes y la Federación Egipcia de Fútbol, en nuestro esfuerzo común por aportar una medalla olímpica en fútbol por la primera vez", añadió.





