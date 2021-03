Sergio Ramos y Salah en 2018. | Fuente: EFE

Tras el sorteo de los cuartos de final de la Champions League que se realizó este viernes en Nyon (Suiza), se determinó que Real Madrid tendrá como rival a Liverpool en busca de su estrella 14 en el campeonato europeo.

En ese contexto, Roberto Carlos, leyenda del Real Madrid, bromeó con el reencuentro entre el español Sergio Ramos y el egipcio Mohamed Salah, quien salió lesionado de la final del 2018 luego de recibir una falta del capitán el cuadro merengue.

"Salah no va ni a acercarse a Sergio", dijo un sonriente Roberto Carlos. "Será una acción de la que se va a hablar mucho", añadió antes de destacar la importancia de cosechar un buen resultado en la ida en Madrid.



"Vamos a jugar contra un buen equipo. El primer partido es en casa, el momento del Real Madrid es buenísimo y debe decidir la eliminatoria en casa", agregó el considerado mejor lateral zurdo de la historia del fútbol.

Sergio Ramos y Roberto Carlos fueron compañeros en el Real Madrid. | Fuente: EFE

Roberto Carlos, además, señaló que espera que Zinedine Zidane pueda contar con toda su plantilla, que en las últimas semanas tuvo serias bajas por lesión. "Lo importante es que Zidane tenga a todos sus jugadores preparados, que vuelvan lo más rápido posible. Para él es fácil ser entrenador aquí porque tiene a los mejores a su disposición. Si un partido no le sale bien, tiene ocho jugadores de altísimo nivel esperando a jugar. Hay que estar preocupados con el Liverpool, pero ellos más".

Finalmente, el campeón del mundo con Brasil indicó que Thiago Alcántara aún no puede demostrar su valía en Liverpool. "El Liverpool antes era balón para los delanteros y ha llegado Thiago con su calidad, empieza a jugar y los compañeros no se han adaptado a su estilo de juego. El problema no es Thiago, es el cambio de estilo de compañeros que estaban acostumbrados a jugar con balonazos", concluyó.

La ida de cuartos de final de la Champions se jugará entre el 6 y el 7 de abril, la vuelta una semana más tarde.





NUESTROS PODCASTS

Un año después del primer confinamiento total por la pandemia de coronavirus, la mayor parte de Italia vuelve a estar confinada con la prohibición de salir de casa si no es para trabajar o motivos de necesidad, esto debido al incremento de casos de Covid19. ¿Tendremos tercera ola en el Perú? El Dr. Elmer Huerta explicó que esto ocurriría cuando cambie el clima en el país, además de la expansión de las variantes por el virus.

Newsletter "Fútbol como Cancha"



No te pierdas de ningún detalle del acontecer deportivo nacional e internacional. Suscríbete al newsletter de “FÚTBOL COMO CANCHA”, en el que encontrarás los partidos, los datos y las pepas que debes tener en cuenta los fines de semana