París Saint Germain (PSG) aplasta a cuanto rival se le pone en frente en la Ligue 1. Su última víctima fue el Montpellier al cual ganó 2-0 con goles de Gana Gueye y Julian Draxler en el Parque de los Príncipes.

Sin embargo, no todo es felicidad en el equipo de Lionel Messi. Las cámaras de televisión de Canal Plus captaron el preciso momento del enfado de Kylian Mbappé contra el brasileño Neymar después del gol del alemán Julian Draxler.

A los 88 minutos, el entrenador Mauricio Pochettino decidió los cambios Mauro Icardi y Draxler en lugar de Mbappé y Ángel Di María.

Pocos segundos después, Draxler anotó tras pase de Neymar. Esta acción provocó el enfado de crack francés ya en la banca de suplentes se quejó con Gana Gueye.

Mbappé y su enojo con Neymar

"No sé qué le pasa a este (Neymar), ya no me pasa más la pelota", fue la 'bomba' que soltó Mbappé contra Neymar. "Él no me la pasa”, agregó.

La imagen se convirtió en viral en las redes sociales. Una jornada para el olvido de Neymar que se frustró por no poder anotar ante el Montpellier.

PSG lleva 24 puntos y es líder de la Ligue 1. El martes 28 de setiembre recibirá a Manchester City por la fecha 2 de la Champions Legaue.

