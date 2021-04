Tapada de Thibaut Courtois. | Fuente: AFP

Getafe estuvo cerca de sorprender a Real Madrid en partido correspondiente en la fecha 31 de LaLiga Santander. Sin embargo, el arquero Thibaut Courtois se puso el traje de héroe para evitar el tanto de Enes Unal en el Estadio Alfonso Pérez.

Sobre los 59 minutos, Getafe llegó a campo de Real Madrid con Enes Unal, que tras asociarse con sus compañeros, remató de derecha al ángulo, pero Thibaut Courtois tuvo una estirada felina para mantener el 0-0 en el marcador.

Debido a una serie de partidos y una ola de lesiones, Real Madrid no alineó a su mejor once, factor determinante para que Getafe no se intimide con los dirigidos por Zinedine Zidane y apueste por el triunfo.

El equipo español llegó a este partido luego de clasificar a las semifinales de la Champions League después del empate ante Liverpool, en Anfield.

Real Madrid ocupa la segunda posición de LaLiga con 66 puntos y busca no alejarse del líder de Atlético de Madrid (70), que este domingo goleó 5-0 a Eibar.

Real Madrid vs. Getafe. | Fuente: DirecTV Sports

Getafe vs. Real Madrid: así arrancaron

Getafe: David Soria; Mathias Olivera, David Timor, Djené Dakonam, Allan Romeo Nyom; Nemanja Maksimovic, Mauro Arambirri; Marc Cucuerella, Enes Unal, Carles Aleña; Jaime Mata.

Real Madrid: Thibaut Courtois; Álvaro Odriozola, Eder Militao, Víctor Chust, Marcelo; Luka Modric, Isco, Rodrygo, Marco Asensio, Vinicius Junior; Mariano.

"No sé si soy el mejor portero del mundo"

Thibaut Courtois, guardameta belga del Real Madrid, realizó una meritoria actuación con hasta tres paradas claves en el empate contra el Liverpool (0-0), que les clasifica para semifinales de la 'Champions', y aseguró tras el encuentro que se siente "muy bien" aunque no sabría decir si es el mejor del mundo en su posición.



"Me siento muy bien, ya he dicho que trabajamos muy duro, quiero ganar muchos títulos con el Real Madrid. Yo doy todo para eso. No sabría decirte si soy el mejor o no, hay grandes porteros, pero estamos todos a gran nivel. Irnos de aquí con la portería a cero me hace estar muy feliz", dijo en Real Madrid TV.





NUESTROS PODCASTS

Estados Unidos pausará la vacunación con la fórmula de Johnson & Johnson contra el Covid19 por recomendación de la FDA, luego de que se registren seis casos de trombosis entre las 6,8 millones de dosis aplicadas en el país. El organismo detalló que los casos detectados son de “un tipo raro y grave de coágulo sanguíneo en personas después de recibir la vacuna”, que hasta ahora son “extremadamente inusuales”.