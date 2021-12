Cristiano Ronaldo ante Newcastle. | Fuente: ESPN

No llamó la atención por sus goles. Esta vez, Cristiano Ronaldo de Manchester United estuvo cerca de ser expulsado tras una dura falta en el choque ante Newcastle United, en el ST James Park, por la jornada 19 de la Premier League. La estrella portuguesa se pasó de revoluciones y recibió una tarjeta amarilla.

A los 56 minutos, Ryan Fraser fue en búsqueda del balón en el mediocampo, pero no logró controlarla debido a la aparición de Cristiano que entró duramente. Felizmente el cinco veces ganador del Balón no logró impactar al volante escocés de las 'urracas' y la amonestación no llegó a la roja.

Cristiano Ronaldo arrancó las acciones en un Manchester United que volvía a jugar en la Premier tras 16 días luego de suspenderse dos de sus encuentros por nuevos casos de coronavirus.

Manchester United llegó a este partido en búsqueda del triunfo para escalar en la tabla de posiciones de la Premier.

Cristiano Ronaldo buscó el balón. | Fuente: ESPN

Manchester United vs. Newcastle: así arrancaron

Manchester United: De Gea, Maguire, Varane, Dalot, Alex Telles, McTominay, Fred, Bruno Fernandes, Rashford, Greenwood, Cristiano Ronaldo.

Newcastle: Dúbravka, Krafth, Schar, Lascelles, Manquillo, Shelvey, Longstaff, Joelinton, Fraser, Saint-Maximin, Wilson.





NUESTROS PODCAST

¿Qué se sabe hasta ahora de la variante Ómicron del coronavirus?

Hace cuatro semanas se dio el primer anuncio de la variante Ómicron en Sudáfrica. Hoy, prácticamente se ha expandido en Europa y es predominante en Estados Unidos. ¿Qué se sabe hasta ahora de esta variante?