Erick Lamela anotando con el Tottenham. | Fuente: AFP

El argentino Erick Lamela (Sevilla), el checo Patrik Schick (Bayer Leverkusen) y el iraní Mehdi Taremi (Porto) han sido confirmados por la FIFA como los tres candidatos al Premio Puskas, galardón que reconoce el gol más espectacular del año.



Lamela rubricó el pasado 14 de marzo frente al Arsenal, todavía con la camiseta del Tottenham inglés, un remate desde casi la frontal del área de rabona que ha sido uno de los tres goles seleccionados por los votantes.



Schik anotó su gol con la selección durante la pasada Eurocopa 2020. El delantero del Leverkusen abrió el marcador del República Checa-Escocia de fase de grupos, con un preciso zapatazo desde el centro del campo que ayudó a la victoria por 2-0 del conjunto centroeuropeo.



Por su parte, el '9' del Oporto firmó un remate acrobático en forma de 'chalaca' frente al Chelsea en Liga de Campeones, que valió para vencer a los ingleses pero no para pasar de ronda.



El sucesor del surcoreano Heung-min Son (Tottenham) se conocerá el próximo 17 de enero en la gala Premios 'The Best', que se celebrará en Zúrich (Suiza), donde se conocerán además, entre otros tantos ganadores, los mejores jugadores y entrenadores del pasado año 2021.

Golazo de Erick Lamela. | Fuente: ESPN

Patrik Schick anotó un golazo | Fuente: DirecTv Sports

Golazo de Mehdi Taremi ante Chelsea | Fuente: ESPN

🚨 👀 ¡Estos son los tres finalistas del Premio #Puskas!



👑 🤩 ¿Quién merece ganar el FIFA Puskas Award 2021? #TheBest — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) January 4, 2022





