Liga de Francia: Se enfrentan Olympique de Marsella y Paris FC por la fecha 2

Se enfrentan Olympique de Marsella y Paris FC por la fecha 2
Se enfrentan Olympique de Marsella y Paris FC por la fecha 2
En la previa de Olympique de Marsella vs Paris FC, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este sábado 23 de agosto desde las 10:00 horas en el estadio el Velodromo. El árbitro designado será Marc Bollengier.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El próximo sábado 23 de agosto, a partir de las 10:00 horas, Paris FC visita a Olympique de Marsella en el estadio el Velodromo, por el duelo correspondiente a la fecha 2 de la Ligue 1.

Así llegan Olympique de Marsella y Paris FC

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Olympique de Marsella en partidos de la Ligue 1

Olympique de Marsella fue derrotado en el Roazhon Park frente a Stade Rennes por 0 a 1 en el marcador.

Últimos resultados de Paris FC en partidos de la Ligue 1

Paris FC llega a este encuentro tras perder 0 a 1 ante Angers.

El anfitrión está en el décimo séptimo puesto y no tiene puntos (1 PP), mientras que la visita no logró ni una unidad y se ubica en décimo primer lugar en el campeonato (1 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Marc Bollengier.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Mónaco311002
2PSG311001
3RC Strasbourg311001
11Paris FC01001-1
17Olympique de Marsella01001-1

Fechas y rivales de Olympique de Marsella en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 3: vs Olympique Lyon: 31 de agosto - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Lorient: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs PSG: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs RC Strasbourg: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Metz: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Paris FC en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 3: vs Metz: 31 de agosto - 12:15 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Stade Brestois: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs RC Strasbourg: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Nice: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Lorient: Fecha y horario a confirmar
Horario Olympique de Marsella y Paris FC, según país
  • Argentina: 12:00 horas
  • Colombia y Perú: 10:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 11:00 horas

