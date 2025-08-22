Liga de Francia: Se enfrentan Olympique de Marsella y Paris FC por la fecha 2

En la previa de Olympique de Marsella vs Paris FC, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este sábado 23 de agosto desde las 10:00 horas en el estadio el Velodromo. El árbitro designado será Marc Bollengier.

El próximo sábado 23 de agosto, a partir de las 10:00 horas, Paris FC visita a Olympique de Marsella en el estadio el Velodromo, por el duelo correspondiente a la fecha 2 de la Ligue 1.

Así llegan Olympique de Marsella y Paris FC

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Olympique de Marsella en partidos de la Ligue 1

Olympique de Marsella fue derrotado en el Roazhon Park frente a Stade Rennes por 0 a 1 en el marcador.

Últimos resultados de Paris FC en partidos de la Ligue 1

Paris FC llega a este encuentro tras perder 0 a 1 ante Angers.

El anfitrión está en el décimo séptimo puesto y no tiene puntos (1 PP), mientras que la visita no logró ni una unidad y se ubica en décimo primer lugar en el campeonato (1 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Marc Bollengier.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Mónaco 3 1 1 0 0 2 2 PSG 3 1 1 0 0 1 3 RC Strasbourg 3 1 1 0 0 1 11 Paris FC 0 1 0 0 1 -1 17 Olympique de Marsella 0 1 0 0 1 -1

