Inter de Milán vs. Getafe | Fuente: AFP | Fotógrafo: MARCO BERTORELLO

Inter de Milán cumplió con el pronóstico de la previa y clasificó a la ronda de cuartos de final de la Europa League al derrotar en el partido por ronda única a Getafe por 2-0.

En el Veltins Arena de Gelsenkirchen, los italianos impusieron su dominio en materia ofensiva, teniendo al delantero belga Romelu Lukaku como la gran figura del encuentro.

Lukaku convirtió el primer gol de su elenco sobre los 33' del primer tiempo. Tras la asistencia de Bastoni, el atacante firmó su trigésimo tanto en la temporada, pero contó con otra clara ocasión para poder aumentar su cuenta.

A los 78', todavía con solo un tanto arriba sobre su rival, Inter encontró un opción de contragolpe por medio de Nicolo Barella. El centrocampista italiano condujo hasta el área de Getafe y al no conseguir despejar la defensa, sirvió un pase a Romelu Lukaku. Dentro del área, el '9' definió, pero no conectó hacia toda la superficie del esférico y provocó que este no ingrese a la portería española.



El delantero belga ya alcanzó en la actual temporada el mejor registro goleador de su carrera, el cual esperará Antonio Conte pueda seguir prolongándolo para que Inter de Milán se encamine hacia el título de la Europa League.