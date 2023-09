Se lució el '9': Karim Benzema anotó un golazo de taco en la derrota de Al Ittihad ante Al Hilal [VIDEO]

En un partidazo, Al Hilal vino de atrás y consiguió una gran remontada. De 3-1 abajo, consiguió ganar 4-3 a Al Ittihad en el Estadio Príncipe Abdullah al-Faisal por la fecha 5 de la Liga de Arabia Saudita. Alexsandar Mitrovic anotó tres goles en la victoria del exequipo del peruano André Carrillo.

El vigente campeón de la liga saudí marcó tres goles en el primer tiempo, uno de ellos anotado por Karim Benzema. El delantero francés de 35 años se lució con una sobebria definición de taco que dejó sin opción al arquero maroquí Yassine Bounou, que llegó proveniente del Sevilla.

Este representó el segundo tanto de Benzema en la presente edición del campeonato de Arabia Saudita, que revolucionó el mercado de fichajes con las contrataciones de jugadores europeos, africanos y sudamericanos.

Hay que indicar que Al Hilal aún no puede contar con la presencia del brasileño Neymar, quien no estuvo en la banca al no estar recuperado del todo de una lesión. Su debut tendrá que esperar.

La tabla de Al Hilal y Al Ittihad

Con este resultado, Al Hilal se ubica como el único líder del campeonato saudí al sumar 13 puntos, mientras su escolta es precisamente Al Ittihad que se mantiene con 12 unidades.

Karim Benzema celebra con su compañero Ahmed Bamsaud.

