Carlo Ancelotti y su reacción al ser consultado sobre si se bajaría el sueldo para el fichaje de Kylian Mbappé

Carlo Ancelotti tuvo una conferencia de prensa peculiar en la antesala del encuentro entre Real Madrid versus Getafe por la fecha 4 de LaLiga. El entrenador italiano se refirió sobre la actualidad de su equipo, pero también fue consultado por el posible fichaje de Kylian Mbappé.

Este 1 de septiembre se cierra el mercado de fichajes en Europa y un periodista se animó en preguntarle a Ancelotti si aceptaría bajarse el sueldo para sellar el traspaso de Mbappé a Real Madrid.

"No veo qué sentido tiene bajarme el sueldo con Mbappé, yo de Mbappé no hablo porque no es un jugador del Paris Saint-Germain", señaló Ancelotti dejando en claro su incomodidad de mencionar a Mbappé, que aún tiene contrato con PSG hasta el 30 de junio del 2024.

"Es un jugador del PSG y nosotros respetamos todos los clubes y todos los jugadores que no son del Real Madrid. De esto no hablo", agregó.

Recordemos que Real Madrid en los últimos años envió ofertas a PSG por el pase del futbolista de 24 años. Sin embargo, en este mercado de fichaje no hizo -de momento- ningún movimiento ni empezó una negociación por el campeón mundial con Francia en Rusia 2018.

Carlo Ancelotti y la pregunta sobre Kylian Mbappé. | Fuente: Real Madrid

Mbappé no jugará en Real Madrid esta temporada, según El Chiringuito

Kylian Mbappé es el protagonista del mercado de fichajes en Europa, que se cierra al final del 1 de septiembre. El delantero de 24 años tiene contrato con París Saint Germain (PSG) hasta el 2024, pero no se descarta su salida rumbo a Real Madrid.

Mbappé señaló en junio que no renovaría con PSG, pero en el transcurso de las semanas el caso dio un giro y hasta se habló de que el cuadro parisino logró que 'Kyky' evalúe prolongar su vínculo.

El miércoles, el diario español Vozpópuli informó que el presidente Florentino Pérez se decidió a presentar una oferta por Mbappé en los últimos días del mercado de fichajes.

Sin embargo, el conductor español Josep Pedrerol desmintió la versión del medio español e indicó a través de 'Twitch' que Mbappé no jugará esta temporada en el Real Madrid.

"El Madrid no ha negociado ni negociará con el PSG por Mbappé. No hará ninguna oferta por él", señaló Pedrerol, que agregó: "No jugará en el Real Madrid la temporada que viene".

