Lionel Messi bautizó un impresionante crucero en Miami: "Es un gran honor para mí"

Inter Miami presentó su indumentaria alterna de cara a la temporada 2024. La cita tuvo como protagonista al campeón del mundo con la Selección de Argentina, Lionel Messi, quien ahora comparte equipo con Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba. Todo ellos marcaron una época en el Barcelona de España.

Asimismo, Messi fue el padrino del majestuoso crucero 'Icon of the Seas', que es considerado como uno de los más grande del mundo, perteneciente al grupo Royal Caribbean.

"Antes de nada me gustaría agradecer al grupo Royal Caribbean por darme este privilegio. Es un gran honor para mí por lo que significa este barco para la ciudad de Miami y el mundo entero, y sin más nombró a este barco 'Icon of the Seas'. Dios los bendiga y a todos los que naveguen en él", señaló visiblemente emocionado Messi.

En un video publicado en redes sociales, se aprecia que Messi activó el mecanismo con el que se procedió a bautizar el barco.

Camiseta nueva de Inter Miami

Por otro lado, Messi y sus demás compañeros lucieron la nueva versión de la camiseta negra de Inter Miami llamada 'La Noche'.

Recordemos que desde la llegada del exjugador de Barcelona, la venta de las camisetas de Inter Miami creció ostensiblemente.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

Lionel Messi con sus compañeros en Inter Miami. | Fuente: EFE

Nuevo fichaje del equipo de Messi

El Inter Miami anunció la incorporación del defensa argentino Nicolás Freire, que llega al club estadounidense procedente de Pumas UNAM como cedido hasta final de 2024.



"Nicolás nos brinda una sólida presencia defensiva que sabemos trabajará duro y ayudará a liderar la línea defensiva", aseguró el director deportivo del Inter Miami, Chris Henderson, en declaraciones publicadas por el club.



Freire, de 29 años, cuenta además con experiencia en Europa en el Olympiakos y se sumará en el Inter Miami a su compatriota Lionel Messi, al uruguayo Luis Suárez y a los españoles Jordi Alba y Sergio Busquets.

NUESTROS PODCASTS

#SiempreAlerta - ¡El celular o la vida!

¿Sabía que los lunes son los días en los que se registran más robos de celulares en el país? El robo de celular es uno de los delitos más comunes en Perú. Por ello, es importante conocer en cifras el comportamiento de los delincuentes, las medidas de protección que podemos adoptar y las posibles penas que podría recibir una persona que cometa este ilícito.