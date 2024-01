Lionel Messi: ¿por qué ganó el premio The Best si tuvo los mismos votos de Erling Haaland?

El argentino Lionel Messi se alzó con el premio The Best tras empatar a 48 puntos con Erling Haaland, pero con la ventaja de haber recibido más puntos por parte de los capitanes nacionales, lo que decantó el premio.



Según las votaciones reveladas tras la gala, el exjugador de Barcelona y ahora en Inter Miami, sumó 48 puntos, 13 de capitanes, 11 de entrenadores, 11 de periodistas y 13 de los aficionados, mientras que Haaland, que también sumó 48, los recibió de la siguiente manera: 11 de capitanes, 13 de entrenadores, 13 de periodistas y 11 de aficionados.



Kylian Mbappé, tercero en la contienda, sumó 35 votos, nueve de capitanes, nueve de entrenadores, nueve de periodistas y ocho de aficionados.



El criterio de desempate en los The Best es quien haya sumado más elecciones en primer puesto por parte de los capitanes de los equipos nacionales, caso en el que gana Messi.

¿Por qué ganó Messi si no contó el Mundial?

El premio The Best reconoce el rendimiento entre el 19 de diciembre del 2022 (un día después de la final del Mundial de Qatar) y el 20 de agosto del 2023. En ese período de tiempo, Messi ganó con el PSG la Ligue 1 y con Inter Miami la Leagues Cup.

Por su parte, Haaland brilló con el City al ganar la Premier League, FA Cup, Champions League y Supercopa de Europa.

Thierry Henry tomó el trofeo de Lionel Messi. | Fuente: D Sports

Ganadores de The Best:

Ganador a mejor técnico: Pep Guardiola

Once ideal masculino: Courtois; Stones, Ruben Dias, Walker; Bellingham, Bernardo Silva, De Bruyne, Messi, Haaland, Mbappé y Vinicius.

Courtois; Stones, Ruben Dias, Walker; Bellingham, Bernardo Silva, De Bruyne, Messi, Haaland, Mbappé y Vinicius. Ganadora a Sarina Wiegman, seleccionadora de Inglaterra, se lleva el premio a mejor entrenadora en los premios The Best.

seleccionadora de Inglaterra, se lleva el premio a mejor entrenadora en los premios The Best. Once ideal femenino: Mery Earps; Alex Greenwood, Lucy Bronze, Olga Carmona; Keira Walsh, Alessia Russo, Lauren James, Ella Toone, Aitana Bonmatí, Alex Morgan y Sam Kerr.

Mery Earps; Alex Greenwood, Lucy Bronze, Olga Carmona; Keira Walsh, Alessia Russo, Lauren James, Ella Toone, Aitana Bonmatí, Alex Morgan y Sam Kerr. Mejor arquero masculino: Ederson (Manchester City)

Ederson (Manchester City) Mejor arquera: Mery Earps (Manchester United)

Mery Earps (Manchester United) Juego limpio: Selección de Brasil

Selección de Brasil Premios Pukas: brasileño Guilherme Madruga (Botafogo)

brasileño Guilherme Madruga (Botafogo) Mejor hincha: argentino Hugo Miguel de Colón

argentino Hugo Miguel de Colón Mejor jugador: Lionel Messi (Inter Miami)

Lionel Messi (Inter Miami) Mejor jugadora: Aitana Bonmatí (Barcelona)

