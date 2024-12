Pep Guardiola imitó a Cristiano Ronaldo: mostró sus 6 títulos de Premier a la afición de Liverpool

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Pep Guardiola no atraviesa su mejor momento en el Manchester City, club donde llegó en 2016. Y es que tras la derrota ante Liverpool, el entrenador español ha sufrido por primera vez 6 derrotas en 7 partidos en el banquillo de los 'cityzens'.

Esta situación es inédita para el exentrenador de Barcelona, que durante el choque de la última fecha de la Premier League sufrió insultos de los hinchas de Liverpool en Anfield.

Sin embargo, Pep Guardiola no se amilanó ante la arremetida de los aficionados de Liverpool, a quienes les mostró con sus manos seis dedos en señal de las Premier que ha ganado con Manchester City.

Este gesto hizo acordar a la reacción de Cristiano cuando jugaba ante Juventus, ya que el 20 de febrero del 2019 la estrella portuguesa dejó en claro a los hinchas de Atlético de Madrid que había conquista cinco veces la Champions y el club 'colchonero' aún no gritaba campeón en el certamen.

Guardiola tras derrota ante Liverpool

Guardiola, entrenador del Manchester City, indicó que en todos los campos quieren despedirle y que no se lo esperaba en el feudo 'red'.



"Todos los estadios quieren despedirme, ¡empezó en Brighton! Quizá tengan razón con los resultados que estamos teniendo. No me lo esperaba en Anfield. No lo hicieron con el 1-0 sino con el 2-0. Quizá deberían haberlo cantado antes. No me lo esperaba de la gente del Liverpool, pero está bien. Es parte del juego y lo entiendo perfectamente. Hemos tenido batallas increíbles juntos. Les tengo respeto", indicó en Sky Sports.