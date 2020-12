Vinicius Junior lloró al recordar su lesión ante Ajax en la Champions League | Fuente: Instagram

Vinicius Junior es el protagonista del documental 'Vini for Real', en el cual repasa algunas de las experiencias de su vida y lo que representa para él jugar en el Real Madrid.

En el octavo capítulo, denominado 'Volver más fuerte', el delantero brasileño recordó las ronda de octavos de final de la Champions League 2018-19, donde los merengues fueron eliminados por el Ajax en el Santiago Bernabéu.

Luego de haber ganado en Holanda por 1-2, cotejo en el que el brasileño dio una asistencia, no pudieron frente el equipo que fue la revelación de la competencia durante el choque de vuelta y Vinicius tuvo un papel particular. Fue titular, pero abandonó la cancha pasada la media hora de juego debido a que una lesión lo sacó del campo.

Esta escena la recordó el atacante en su documental y rompió en llanto, en el que calificó como el "peor momento de su carrera". Vinicius sufrió una rotura de ligamentos del tobillo derecho que lo mantuvo lejos del terreno de juego durante meses y también perdió la oportunidad de ser parte por primera vez del equipo absoluto de Brasil.

“Es difícil saber que no puedes jugar y no vas a poder ayudar al equipo. No pude jugar los partidos importantes y tampoco ir con la selección brasileña”, dijo. “Corta, no puedo hablar”, pidió en la grabación, mientras no contuvo las lágrimas.