Su hija emocionó a todos: Toni Kroos contuvo sus lágrimas hasta que se encontró a su familia [VIDEO]

Real Madrid y Betis cerraron LaLiga con un empate a cero en un partido en el que la despedida del alemán Toni Kroos fue el foco de atención. El mediocampista alemán jugó su último partido en el Santiago Bernabéu tras completar 10 temporadas con la camiseta merengue.

Con el público que llenó el Santiago Bernabéu, con grandes colas virtuales en los días previos para hacerse con una entrada y no perderse el momento, en pie coreando el nombre de Toni Kroos y con una sonora ovación, sus compañeros abrazaron al centrocampista sobre el césped.



Un cambio lleno de sentimiento, que compartió con el entrenadir Carlo Ancelotti, que le mostró su cariño.



Kroos se emocionó en cada momento del homenaje y contuvo sus lágrimas hasta que llegó donde se encontraba su hija Amelie, que no para de llorar por su famoso padre. Alrededor se encontraba su esposa Jessica y sus hijos Leon y Fin, quienes abrazaron al histórico futbolista que anunció su retiro del fútbol hace unos días.

"He estado bastante fuerte hasta el momento que he visto a mis niños llorar y me ha matado", reconoció el aún jugador de la Selección de Alemania.

El último partido de Kroos con Real Madrid será ante Borussia Dortmund el 1 de junio por la final de la Champions League. Mientras que con Alemania se despedirá en la Eurocopa.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

Toni Kroos se retira del fútbol. En Real Madrid jugó del 2014 al 2024. | Fuente: Real Madrid

El mensaje de Toni Kroos

Toni Kroos agradeció la despedida inolvidable que le dedicó la afición del Real Madrid en su último partido en el estadio Santiago Bernabéu, ante el Real Betis, confesó que "no podía pedir más".



"No es fácil, pero solo puedo decir gracias a todo el madridismo, al club, a mis compañeros, al estadio, porque siempre me he sentido estos diez años como en casa. No podía pedir más. Han sido años inolvidables", dijo en Real Madrid TV.



"Las sensaciones eran diferentes hoy porque sabía que era mi último partido en el Bernabéu, quería disfrutar lo máximo posible y lo he hecho cada minuto. Como siempre. Juegas cada dos semanas aquí, pero es tan especial que lo voy a notar los próximos años cuando no lo tenga", añadió.