¿Cómo se reemplazará a Toni Kroos en el Real Madrid? Esto dijo el entrenador Carlo Ancelotti

Carlo Ancelotti, entrenador de Real Madrid, lamentó el anuncio de Toni Kroos sobre su retiro del fútbol. Señaló que es un jugador leyenda y que su decisión es la decisión "de un hombre con hue...".

"Los jugadores veteranos, las leyendas, tienen que elegir su destino, como terminar aquí. Toni ha tomado esta decisión que tenemos que respetar y tenemos que despedirlo lo mejor que podemos. Respeto mucho su decisión. Es la de un hombre con huev*s, es la realidad", manifestó en rueda de prensa Ancelotti, que también habló de qué forma reemplazaría al exjugador de Bayern Munich en su plantilla.



"Reemplazar un jugador de este nivel es imposible pero esta plantilla tiene recursos para, con los jóvenes, que tomen más responsabilidad, seguir el camino que esta plantilla ha sido capaz de tener a lo largo de los diez últimos años ganando mucho en Europa", apuntó.

"Cada año esta plantilla pierde piezas pero lo que no tiene que perder es este ambiente, el compromiso de esta generación de futbolistas sigue con los que están. Los jóvenes deben manejar el ambiente limpio que esta generación ha sido capaz de crear en este tiempo", añadió.

Asimismo, reveló que no lloró cuando se enteró de la decisión de Kroos a diferencia de la partida de Casemiro. "Hemos hablado de esto y él estaba convencido. Quiere despedirse en lo más alto y tiene la oportunidad de hacerlo. Entiendo lo que piensa. Despedirse así sería lo ideal, en teoría, todo el mundo quiere despedirse en lo más alto pero después tienes que tener el coraje para hacerlo. Toni lo tiene y le respeto mucho", dijo.

"Lo tomé bien, con naturalidad, sin lágrimas. Estaba muy convencido de la decisión que ha tomado", apuntó.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

¿La decisión afectará a Kroos en final de Champions?

El técnico italiano se mostró convencido de que a su jugador no le pasará factura lo emocional en la final de la Champions League.



"A nivel técnico un jugador de las características de Kroos es muy complicado encontrarlo pero no estamos pensando en eso ahora, solo en despedirle bien y preparar muy bien la final. Él también piensa así. Está muy tranquilo y concentrado en lo que tiene que hacer mañana, el 1 de junio y en la Eurocopa. Es alemán, intentar convencerlo, cambiar de idea, no era tan sencillo", opinó.

Ancelotti situó a Kroos como uno de los mejores futbolistas de la historia. "Sin duda ha sido un medio de fantástica calidad, con un rendimiento muy alto, sin bajones, muy continuo. Uno de los pocos que sabe manejar los tempos del partido con la posesión, un porcentaje en aciertos en pases único. Ha aportado mucho al fútbol, no sólo al Real madrid. Sigue siendo uno de los mejores medios de la historia del fútbol".

Ancelotti cree que el jugador de la Selección de Alemania aún podía seguir brillando en el fútbol. "Depende de cada uno. Lo puede ver como difícil o sencillo. El tiempo justo para hacerlo depende del carácter de cada uno. Creo que no ha sido difícil para Toni porque él podía seguir sin problema y ha pensado que la decisión más idónea en este momento era esta. Para mí tampoco lo fue porque ya tenía otra idea en el fútbol pero para otros puede ser más complicado, depende de cada uno", sentenció.

Kroos jugará su último partido en el Santiago Bernabéu cuando Real Madrid recibirá a Betis el sábado 25 de mayo. Luego se despedirá del equipo merengue en la final de la Champions League el 1 de junio y sus últimos duelos en el fútbol será con Alemania en la Eurocopa.