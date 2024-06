Condenan a ocho meses de cárcel a tres aficionados del Valencia por insultos racistas contra Vinicius Junior

Tres aficionados del Valencia han sido condenados este lunes a ocho meses de prisión y a dos años sin entrar a estadios de fútbol por haber proferido insultos racistas en Mestalla contra el jugador del Real Madrid, Vinicius Junior, además del pago de las costas (gastos legales).

Todas las partes cerraron un acuerdo de conformidad al que se adhirieron en una rápida vista y que contempla la condena de los acusados por un delito contra la integridad moral con el agravante de odio.

"A la vista del reconocimiento de los hechos por parte de los acusados, nos adherimos", señaló la fiscal de Delitos de Odio, Susana Gisbert, a la que siguieron en los mismos términos el resto de representantes.



El atenuante de arrepentimiento, que ha incluido a petición del jugador brasileño y del Real Madrid una carta de disculpa y el reconocimiento a viva voz de ese arrepentimiento en la vista, ha supuesto la rebaja de un tercio de la pena, por lo que la pena inicial de doce meses de prisión se redujo a ocho y la de tres años sin poder acceder a partidos en estadios donde se celebren partidos de LaLiga o la Federación Española quedó en dos.



Las defensas de los tres acusados pidieron la suspensión de la pena de prisión, una petición que entraba dentro del pacto alcanzado a la Fiscalía, LaLiga, la Federación Española y el Real Madrid y Vinícius; y que ahora deberá confirmar la jueza.

El pasado 21 de mayo de 2023, en un enfrentamiento entre el Valencia y el Real Madrid, Vinicius denunció haber recibido insultos racistas por parte de seguidores ubicados en la Grada de Animación. El partido se paró unos minutos, el jugador identificó a uno de los acusados y, tras la denuncia de LaLiga esa misma noche, se identificó a otros dos con las cámaras internas del Valencia.

En su cuenta de ‘X’, LaLiga destacó que se logró la primera sentencia condenatoria en España por insultos racistas en el fútbol.

Vinicius Junior rompió en llanto al hablar del racismo

En marzo de este año, Vinicius Junior se emocionó al hablar del racismo que sufre en los estadios de España en la antesala del amistoso internacional entre Brasil y la 'Furia Roja', que se jugó en el Estadio Santiago Bernabéu.

"Entiendo que se hable de lo que se habla, sobre lo que hago en los partidos, porque tengo muchas cosas que mejorar, pero llevo estudiando mucho tiempo el tema del racismo y cada vez tengo menos ganas de jugar", señaló el también jugador de Real Madrid.

Vinicius, además, enfatizó que continúa en la lucha por su familia. "Saco las fuerzas de mi familia y de la gente que me dice que siga luchando y defendiendo aquello en lo que creo. Quiero seguir luchando por todas las personas que lo necesitan", añadió.

Por otro lado, aseguró que, a pesar del racismo que ha sufrido en España, no ha pensado en abandonar el Real Madrid.



“Yo nunca he pensado en poder salir de aquí porque si salgo de aquí le estoy dando a los racistas lo que quieren. Quiero luchar por estar en el mejor equipo del mundo, marcando muchos goles y ganando muchos títulos para que la gente vea cada vez más mi cara. Quiero jugar al fútbol y dar alegría a mi gente y a la gente que va al estadio. Los racistas son minoría. Soy un jugador atrevido que juega en el Real Madrid, que ganamos muchos títulos, es muy complicado; pero voy a seguir fuerte. El club me apoya para seguir aquí y ganar muchas cosas”, señaló.